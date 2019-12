Ministerio de Hacienda desarrolla un plan para combatir la evasión y elusión fiscal y ya sancionó con $14 millones a seis “grandes contribuyentes” - Diario Digital Cronio de El Salvador

El gobierno desarrolla un plan con la intención de combatir la evasión y elusión fiscal, por los que el país pierde un promedio de $2,000 millones al año; esto ha permitido sancionar a seis “grandes contribuyentes” que no pagaron impuestos.

La evasión fiscal es la práctica de personas o empresas de ocultar bienes o ingresos a las autoridades tributarias.

El viceministro de Ingresos, Alejandro Zelaya, dijo que según estudios el Estado no percibe entre $1,800 y $2,000 millones por el no pago de impuesto, dinero que podría utilizarse para financiar los presupuestos y no tener que recurrir en préstamos.

Para Zelaya, parte del problema que tiene el país con respecto a la evasión fiscal es que no hay políticas para incentivar la cultura tributaria, sumado al mal uso de los fondos que se ha hecho en el pasado (dos expresidentes acusados de sustraer hasta $651 millones de fondos públicos).

“Se evaden alrededor de $2,000 millones anuales. Hay una conformación de la evasión del país, desde las grandes contribuyentes hasta los que están en la informalidad, lo que debemos combatir con una estrategia general”, expresó el funcionario en el programa de Diálogo con Ernesto López.

La implementación de nuevos mecanismos de auditorías y la tecnología han ayudado a detectar y sancionar algunos de los evasores fiscales.

“Solo de grandes contribuyentes, desde el 3 de octubre que lanzamos el plan, hemos determinado $14 millones en sanciones tributarias a seis contribuyentes, solo seis desde ese momento hasta fecha”, aseguró.

Sumado a los $14 millones, dijo, esperan que en los próximos días recuperar otra cifra millonaria que había evadido otro contribuyente, del cual no reveló más detalles.

“Estamos prontos a recuperar una cifra millonaria en el viceministerio de Ingresos, que también provienen de un gran contribuyente que ha evadido sistemáticamente durante algunos años y que lo hemos podido detectar”, agregó.

Uno de los mecanismos que han implemento desde la puesta en marcha del plan es que ya no solo se hacen auditorías anuales, sino que por ciertos períodos de tiempo con la intención de tener mayor control.

“Estamos haciendo auditorías más integrales, que no solo están viendo a un solo contribuyente, sino a todas las compañías subsidiarias que son las controladoras y que tienen operaciones relacionadas. Estas auditorías nos permiten identificar algunos montos evadidos”, manifestó el viceministro.

