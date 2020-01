Dos personas lesionadas deja accidente de tránsito en carretera Ruta Militar - Diario Digital Cronio de El Salvador

El Juzgado Especializado de Sentencia para casos de Mujeres, de San Salvador, programó este viernes, la resolución contra Mario Huezo, a quien le atribuyen la autoría de desparecer a su esposa Karla Turcios.

Tras su llegada a los tribunales, para conocer su destino, Huezo brindó su opinión a la prensa en defensa propia ante los hechos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa.

“Se ha demostrado que no he sido yo el culpable (…) lo único que podría callarme que yo no diga eso es que me maten, de ahí siempre voy a jurar y asegurar que no he sido yo”, declaró a la prensa.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), pruebas tecnológicas y testimoniales confirman que Huezo asesinó a Turcios en abril del año 2018. El Ministerio Público pide 50 años de cárcel para el imputado.

“Existen otros recursos después de esto, pero existen otros aspectos suficientes para que después quede demostrado que no he sido yo el culpable y lo único que puedo asegurar que no he sido yo”, afirmó Mario Huezo.

Declaraciones del imputado Mario Huezo, quien espera el fallo del Juzgado por el Feminicidio Agravado en contra de su esposa Karla Turcios.#N4V pic.twitter.com/pLGuWYzHN3 — Noticias 4Visión (@noticias4vision) January 31, 2020

Según las acusaciones contra el imputado, los hechos sucedieron el 14 de abril del 2018, cuando su esposa Karla Turcios desapareció misteriosamente, pero después de unas horas fue encontrada en una escena.

Por el momento, se espera a que el Juez condenatorio dictamine su pena basado en la petición que la FGR solicita contra Huezo.