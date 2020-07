DOBLE HOMICIDIO | Esposos agricultores son asesinados en su milpa de maíz en Ahuachapán

Una pareja de esposos fue asesinada la tarde viernes mientras laboraban en una milpa de su propiedad situada en la comunidad Regalo de Dios, cantón Ashapuco de Ahuachapán, informó la Policía.

Las víctimas respondían al nombre de Tránsito Rodríguez, de 53 años; y su esposa, Dora Alicia Guzmán Hernández, de 42, según reporte de las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, la pareja salió a tempranas horas del viernes para ir a trabajar en la milpa de la que son propietarios, según sus familiares.

Trascurridas las horas, y al no llegar a la hora de almuerzo, sus familiares se preocuparon y salieron en su búsqueda.

Al llegar al sector de la milpa de maíz los familiares localizaron a las víctimas ya sin vida.

Sus parientes manifestaron a la Policía que no sabían las razones por las que los asesinaron, si ellos se dedicaban a trabajar la tierra y aparentemente no tenían enemigos ni problemas con nadie. Aún no hay detenidos por este doble crimen.