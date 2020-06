Director del Hospital San Rafael pide a recuperados de Covid-19 donar plasma para salvar vidas

El director del Hospital Nacional San Rafael, Yeerles Ramírez, confirmó que las personas que se recuperaron de coronavirus y que permanecieron activos en estado leve o moderado, son potenciales donantes de plasma convaleciente de Covid-19, indispensable para el tratamiento y recuperación de otros pacientes que se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Tenemos 3,291 casos recuperados, de ellos buena parte han sido moderados y perfectamente pueden donar su plasma para ayudar a los que se debaten entre la vida y la muerte en una UCI. Necesitamos que estas personas donen el plasma que consiste en anticuerpos formados, y tiene las defensas para detener el avance de la infección viral”, detalló.

Sin embargo, Ramírez aclaró que los pacientes que estuvieron en estado grave y crítico no pueden ser donantes porque su sistema inmunológico fue severamente afectado por la enfermedad. “Nos interesan personas inmunológicamente resistentes y que tengan deseo de ayudar a los demás”, afirmó.

Los donantes también tienen que cumplir requisitos y entre ellos: Haber tenido una prueba PCR de Covid-19 positiva y posteriormente una prueba negativa; tener entre 18 y 60 años de edad, no poseer patologías cardíacas, no haber consumido analgésicos ni antipiréticos 72 horas antes de donar y si es mujer, no tener historial obstétrico.

El doctor Yeerles Ramírez indicó que la donación puede efectuarse 15 días después de haber obtenido una prueba PCR Covid-19 negativa. El Proceso consiste en una entrevista para determinar la idoneidad del potencial donante, la toma de diferentes exámenes, como hepatitis y VIH.

Para la extracción del plasma el paciente se conecta a una máquina de plasmaféresis, que se encarga de separar la sangre del plasma y lo procesa para su posterior traslado a los hospitales de la red pública, como también del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que atienden casos de coronavirus.

En la recolección de plasma participa el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y el Hospital Nacional Rosales. El número telefónico de este último es el 7855-8692, donde los altruistas podrán concertar una entrevista con la licenciada Ruth González, para presentarse al nosocomio y realizar los pasos pertinentes para efectuar la donación. Se esperan personas de los tipos de sangre A y AB que son más escasos.

El Hospital Nacional San Rafael se especializa en la atención de pacientes graves y críticos de Covid-19, de donde 235 pacientes lograron vencer la enfermedad y hasta la mañana de este viernes, 127 personas aún permanecen en ese nosocomio.

Yeerles Ramírez también hizo un llamado a la población para consultar a tiempo a fin de tener un mejor pronóstico; dijo que los principales síntomas del virus son fiebre, dolor de cabeza, y sensación de falta de aire o fatiga.