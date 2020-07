Diputado que dijo que el COVID-19 era “una bendición”, trabaja desde casa para no contagiarse

Antes de que la pandemia del covid-19 llegara al país, el diputado del partido de ARENA, Ricardo Velásquez Parker, consideró que el virus sería una “bendición” para El Salvador.

El parlamentario durante una sesión plenaria en la Asamblea Legislativa, afirmó “Yo creo que estamos listos para auto-exigirnos, viene el coronavirus (…), es una oportunidad maravillosa, yo lo veo como una bendición”.

No obstante, la llamada “bendición” del diputado Parker no ha hecho más que causar dolor y destrucción, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo.

Incluso, el mismo diputado Velázquez Parker ha decidido trabajar desde su vivienda para no acudir a la Asamblea Legislativa y así evitar contagiarse del mortal virus.

Hasta este martes, en El Salvador se reportan 10,303 personas contagias de COVID-19, de los cuales 4,106 son casos activos. Además, se reportan 5,919 recuperados y 278 fallecidos.

