Después de 40 años de profesión, Sandra Martínez, de meteoróloga a posible funcionaria de Gobierno - Diario Digital Cronio de El Salvador

En el marco del día internacional de la mujer, tuvimos en nuestra sala de redacción a Sandra Yanira Martínez Tobar, la primera mujer meteoróloga desde hace 40 años en El Salvador, lo que la ha llevado a convertirse en una persona influyente y de referencia en el país.

Hoy día, rememora que hace 26 años era la única mujer que empezó a trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como meteoróloga pronosticadora del tiempo del Observatorio Ambiental.

La reconocida meteoróloga salvadoreña se jubiló recientemente de su cargo por decisión propia, en diciembre del 2019, retirándose por motivos de salud, de los cuales asegura, aún se está recuperando.

¿A qué se dedica actualmente?

Actualmente, Sandrita, como sus allegados la llaman cariñosamente, se dedica a dar charlas, ponencias y entrevistas donde es invitada. Sin embargo, confirmó que se le han presentado varios proyectos que aún no ha aceptado, pero que posiblemente más adelante trabaje en consultorías, asesorías o en temas climatológicos desde las redes sociales.

“Las redes sociales es una forma de llegar a la gente y no se ha innovado en el ministerio, yo siempre les recomendaba, pero no se me hacía caso. Pero hoy con mucho joven entusiasta que puede manejar muy bien la tecnología se puede crear un producto nuevo en cuanto a las condiciones del tiempo, para informar a la población de una forma más puntual y más veraz” explicó la meteoróloga.

¿Dentro de los proyectos que menciona, hay alguno enfocado en el tema político, como se dijo recientemente en los medios de comunicación?

Luego de estar costumbrados a ver a Sandra Martínez, en la televisión dando el pronóstico del clima, la población podría llevarse una sorpresa y continuarla viendo, pero desde otro perfil, como una funcionaria de gobierno.

Sin embargo, Sandra asegura que aun lo está considerando, lo está evaluando y se está documentando mucho, pues considera que tener un cargo público es una gran responsabilidad.

“No me gustaría ser político, me gustaría ser un servidor público y que todo sea orientado a beneficio de la población que durante años y siglos nunca se ha experimentado en el país” expresó.

¿Qué probabilidades hay que acepte el cargo como funcionaria?

Las probabilidades que la meteoróloga Sandra Martínez acepte son altas, según las palabras de ella, y asegura que se le está acercando mucha gente que sabe del tema, y tiene buenas expectativas en cuanto al cargo y a los cambios que se avecinan para e país.

“Espero que, si en caso acepte, todo sea diferente al pasado, porque la gente aún no ha entendido que vamos para un cambio y que el cambio solo nosotros mismo lo podemos echar a andar, la gente ya no quiere que le regalen laminas, la gente quiere trabajo, quiere paz, condiciones y recursos donde desplazarse y vivir humanamente que es lo que no hemos tenido durante casi un siglo en El Salvador” manifestó.

¿Qué puesto le han ofrecido en el Gobierno?

Martínez prefirió reservarse el dato, sin embargo, aseguró sentirse muy motivada por las oferta que le han hecho.

“Son dos puestos en el Gobierno los que me han ofrecido, pero todavía no me decidido por cual, los dos me gustan y sé que en ambos tengo la capacidad de desenvolverme, por el momento me documento, y estudio las leyes”.

Asimismo, aseguró que en ámbito social “me gusta ponerme en los zapatos del otro, y tener una agenda de trabajo a realizar” dijo.

¿Cómo se siente al haber culminado su carrera como meteoróloga?

“Me siento feliz por estar viva y con mi mente buena, agradezco a la población por todos los reconocimientos que me han dado, por reconocer mi trabajo; e invito a los jóvenes a que se preparen; para la educación no hay pretexto, porque yo no tuve recursos para estudiar, con esfuerzo se puede”.

“Lo que soy se lo debo a Dios, luego a mis padres y a mi país que me formó, no soy rica ni millonaria, pero la satisfacción tan grande de lo que he hecho hasta hoy y lo que he aprendido no vale un millón de dólares, esto no tiene precio, y sobre todo el servicio que le das a los demás, eso no tiene precio”.

¿De sus experiencias, que es lo que más va a recordar?

Ante esta pregunta, y después de 40 años de servicio, Sandrita respondió con mucha humildad y sin jactancia que lo mejor que le ha pasado es, “ser profeta en mi tierra, ya que es bien difícil que la gente te de credibilidad y confianza”.

De igual manera, asegura que lo que más le llena de orgullo es poder ser una influencia para que los demás quieran superarse académicamente.

“Me conmovió un video que me mandaron, de unos niños de la escuela de San Bartolo que se ponen a jugar y a dar pronósticos del tiempo” recordó con mucho agradecimiento.

¿Cuál sería el mensaje que le envía a la población salvadoreña?

“Estamos ante un cambio, y el primer cambio es en uno mismo, su actitud, sus acciones, su mente, de cómo hacer las cosas. Yo sufrí el cambio de hacer todo manual (maquinas de teletipo) a hacerlo con la tecnología nueva, a puro satélite y tecnología de informática, computación, plataforma y todo, y hoy estamos entrando a otra etapa de cambio, no solo en la tecnología e informática, sino también las plataformas, las redes sociales, todos estos cambios, no hay que enojarnos, ni oponernos a ellos, al contrario debemos de aprender de ellos y a manejarlos para estar al día con la ciencia y la tecnología que hay hoy” finalizó la meteoróloga salvadoreña.

Por: Marielos Román.