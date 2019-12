Denuncian robos de equipaje en aeropuerto de El Salvador - Diario Digital Cronio de El Salvador

Ciudadanos han denunciado hurto de cámaras, ropa y joyas que traían en su equipaje al momento de ingresar al aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero, y además han señalado a las aerolíneas por la falta de controles.

Las quejas fueron conocidas cuando un ciudadano compartió su experiencia en las redes sociales donde se sumaron la de otras personas que expresaron que sus maletas fueron abiertas para sustraer objetos de valor.

Algunos afectados solicitaron la intervención de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para que investigue los señalamientos.

“Señores CEPA y Avianca es la 4 queja que he recibido de parientes que les han abierto las maletas y les han robado cámaras profesionales, joyas, ropa y otras cosas. Qué terrible que estamos tratando de atraer turismo internacional y estas cosas dañarán la imagen de país”, escribió Guillermo Langenegger.

A la queja del ciudadano se sumaron otros casos y algunos usuarios expresaron que no es una práctica exclusiva de la temporada navideña cuando la afluencia de turistas nacionales y extranjeros es alta, sino que durante todo el año.

“A mi tía le abrieron dos maletas y el seguro de la aerolínea le reconoció la mitad de lo que perdió en dinero, pero perdió ropa y perfumes y un reloj que traía a su familia”, denunció otro ciudadano.

Cuando una persona va a salir del país y lleva equipaje, la aerolínea es la encargada de transportar las maletas a la zona de carga del avión, pero en ese proceso no solo los empleados tienen acceso al equipaje de los turistas.

“Me sucedió con otra línea aérea, me quedé con la duda si fue al momento de la descarga, mientras estuvo en bodega o los del microbús que me la vinieron a dejar al día siguiente. (No me vino todo el equipaje, solo maleta de mano) Nadie se responsabilizó”, fue otra queja.

Otro usuario relató: “Mi sobrina me envió una bomba de inyección para una Nissan Frontier y que abrieron la maleta y se robaron la unidad”.

Cuando una persona es víctima de hurtos y denuncian ante los encargados se les brinda números telefónicos para que puedan poner su queja, pero señalan que nadie se hace responsable de lo que pasa y los casos quedan en la impunidad.

Sin respuesta de las instituciones

Uno de los afectados etiquetó en la publicación tanto a CEPA como a la empresa Avianca y expresó que por el momento no se le ha dado una solución a su problema y que nadie se ha hecho responsable por el extravío de sus pertenencias.

La autónoma respondió diciendo que el responsable del traslado de las maletas es la aerolínea y que los empleados de la institución no tocan el equipaje de los viajeros. Además, la institución sugirió entenderse con Avianca.

“Estimado, lamentamos lo sucedido. Al respecto le sugerimos comunicarse con la aerolínea que realizó el viaje para que brinden la asistencia a su denuncia. Como CEPA estamos comprometidos en brindar infraestructura de calidad y servicios ágiles a los pasajeros”, informó la autónoma.

Uno de los viajeros afectados también denunció el caso a la empresa y esta le respondió que los trabajadores no son los únicos que tienen acceso a las maletas de las personas.

“Hola Guillermo, elementos de valor como cámaras y joyas no deben ser transportados en bodega. No somos los únicos que manejamos los equipajes. Por favor dile a tus parientes que nos contacten para revisar este tema directamente con ellos”, fue la respuesta de Avianca.

El afectado y los otros usuarios denunciaron que es una situación común que al final no se tenga una solución a los problemas que suceden y nadie repone por lo hurtado.

“Cuando uno pierde algo de una maleta que abren, siempre dicen llamen a un número de teléfono, uno cómo pelota va de un lado a otro; el tiempo pasa y nadie le resuelve”, comentó una usuaria.

La ciudadana expresó que eso se debe grupos organizados de personas que viven de sustraer las pertenencias de los viajeros.

“Yo conocí a un compañero que el hermano trabajaba ahí y solo vendiendo lociones, celulares, laptop andaba y decía que el hermano las sacaba del aeropuerto. Ahí está la mafia”, aseguró.

CEPA: Las aerolíneas custodian el manejo del equipaje

A través de redes sociales, CEPA informó que la custodia del equipaje lo hacen las aerolíneas y que, por su parte, cuenta con un sistema de videovigilancia.

Desde las cámaras, agregó la autónoma, pueden monitorear el proceso de suministro de combustible, limpieza y otras actividades, como el manejo del equipaje.

“Las aerolíneas y las empresas de apoyo terrestre desarrollan la custodia del manejo del equipaje de los pasajeros, desde el desembarque de las maletas de la aeronave hasta el traslado hacia las bandas de equipaje, para ser entregadas a sus propietarios”, añadió.

