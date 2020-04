Defensoría del Consumidor verifica que supermercados cumplan con los precios fijados en canasta básica - Diario Digital Cronio de El Salvador

Esta noche, el presidente de la República Nayib Bukele anunció la entrada en vigor de la Fase II para evitar que el coronavirus aumente su propagación en El Salvador y evitar contagios masivos, como ha sucedido en naciones como Italia, España estados Unidos.

Se trata de llevar a cuartos de cuido a todas aquellas personas que tuvieron contacto con los casos locales, es decir, ubicar todos los nexos epidemiológicos y aislarlos unos días para realizarles la prueba y descartar o confirmar si son casos positivos de COVID-19. “Vamos a tomar los nexos epidemiológicos de los casos locales, y los nexos de estos nexos. Vamos a aumentar el número de pruebas y así ralentizar la llegada de la fase III”, dijo el presidente.

Sin embargo, el presidente también dijo que irán por todos los nexos epidemiológicos comunitarios y familiares de la persona diagnosticada con el virus.

Estas personas estarán en cuartos de cuido en excelentes condiciones y con atención las 24 horas.

El presidente Nayib Bukele dijo que, si la fase II tiene éxito, El Salvador sería el primer país que no experimentaría la fase III del virus.

En la Fase 2, el Presidente @nayibbukele anuncia que vamos a ir tras los nexos epidemiológicos, serán llevados a cuarentena, en centros de cuido u hoteles con excelentes condiciones, por cinco días para ver si el virus ha incubado. Luego seguirá la cuarentena en casa u hospital. pic.twitter.com/xiFcBH7198 — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) April 7, 2020

Para tal cometido, el Gobierno creó el Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiología (EICE), el cual está conformado por varios ministerios y es la entidad encargada de desarrollar esta novedosa fase podría marcar el rumbo en el país de la pandémica enfermedad.

“Hemos creado el Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiología EICE, conformado por varios ministerios e instituciones de Gobierno, un equipo interdisciplinario para desarrollar este plan”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/OaGqLmRcMg — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) April 7, 2020

“Casi nadie hace nada en la fase II. Nosotros hemos decidido hacer algo, hemos tomado información de otros países y tenemos diseñado un plan. Así como fuimos líderes en la fase I, queremos serlo en la fase II”, dijo Bukele.

“Si nosotros logramos desarrollar todas las medidas del EICE, vamos a poder contener el 100% de los contagios posibles y así evitar más nexos epidemiológicos”, sostuvo Bukele, quien además recordó a la población que la medida más importante es no salir de casa.

Además, Bukele externó que prefiere salvadoreños enojados y no sin vida a causa del COVID-19. “Prefiero ver personas enojadas y bajar de popularidad que ver a mi gente muerta”, aseveró el presidente Nayib Bukele.

De igual manera, para seguir luchando contra la propagación, se extiende por 15 días más la cuarenta domiciliar obligatoria para contener el COVID-19.

Decomisarán vehículos de quienes no respeten la cuarentena

Dijo que se ha instruido al ministro de Defensa, René Francis Merino y al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas para que sean «Más duros» con las personas que salgan sin motivos justificados.

«No nos va a importar ver en las redes sociales ‘me decomisaron el carro’, ‘me doblaron la muñeca’, eso es mucho menos a qué se muera su familia y la familia de otros, así que los van a retener y a llevar a los centros de contención (…) le van a quitar su carro y se va a enojar, pero no importa prefiero una persona enojada pero que vivan los salvadoreños» explicó en la cadena.

«Decomisan el carro, llevenlo a Changallo, pasa lo que sea pero quien esté violando la cuarentena lo detienen, no importa su estatus y que lo lleven a un centro de contención», reiteró el presidente.

15 días más de cuarentena

Nayib Bukele informó que el aislamiento se extenderá 15 días más, es decir; de ampliará el estado de emergencia ese plazo.

«Hagan el decreto Ejecutivo para extender por 15 días más la cuarentena nacional obligatoria, las restricciones son las mismas solo que vamos a ser mucho más duros para que se cumplan», le dijo a sus ministros.

Pidió el apoyo de los ciudadanos para que hagan su parte en la lucha contra el coronavirus desde donde corresponde, quedándose en casa.

«Le quiero pedir al pueblo que no nos dejen solos en esta lucha, no dejen toda la carga en el gobierno, no porque el gobierno no tenga que trabajar (…) pero son ustedes los que de verdad pueden detener esto», expresó el mandatario.

Comparte esto: Twitter

Facebook