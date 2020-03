Cuatro casos nuevos confirmados de COVID-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

Las autoridades del Ministerio de Salud ampliado, confirmaron que ya tenemos 9 casos confirmados en El Salvador, según detalló Francisco Alabí, viceministro de Salud, ya que este día se han confirmado 4 nuevos casos de coronavirus en el país.

Se analizaron 92 pruebas, de las cuales siete eran casos sospechosos y cuatro han dado positivo a COVID-19. Todos los casos son procedentes del exterior: 2 de Estados Unidos, 1 de Canadá y 1 de Guatemala, y desde su llegada al país estuvieron aislados, por lo que la población no estuvo expuesta.

El viceministro Alabí informó que todos los pacientes ya están aislados y en tratamiento, estables y otros están asintomáticos. Todos están en los hospitales correspondientes. Los 9 casos están estables y se continúa su tratamiento acorde a los procedimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lo que el Reglamento Sanitario Internacional indica.

Carlos Garzón, representante OPS/OMS en El Salvador, recordó la importancia en estos momentos de mantener las medidas de distanciamiento como la mejor medida de prevención contra el virus, es decir, seguir la cuarentena en los hogares.

Además, Garzón dijo que las pruebas se le realizan o aplican a personas que tienen síntomas o a personas que han tenido contacto con infectados con el virus o positivos a la prueba. De momento, en nuestro país, gracias a la cuarentena, no hace falta realizar pruebas a toda la población según la OMS, ya que la circulación del virus aún no es comunitaria, que significa que los casos ya no se relacionan entre sí, el cuál, aún no es el caso de El Salvador.

Ambos funcionarios hicieron un llamado a permanecer en casa, a seguir las medidas preventivas, a comunicar en caso de percibir algún síntoma para poder ser tratado y realizar las pruebas correspondientes.

