Cortadores de caña fueron asesinados por trabajar en zona contraria en San Rafael Obrajuelo, La Paz - Diario Digital Cronio de El Salvador

El pasado miércoles la delincuencia que asecha el todo el país le arrebató la vida a Emerson Ariel Bolaños Bernal, de 17 años y estudiante bachillerato técnico en el Instituto Nacional de Coatepeque (INCOA).

Bolaños Bernal salió de su casa tras recibir una llamada telefónica que la familia relata como misteriosa, pues el joven sin dar una sola razón corrió apresurado su vivienda.

En el camino, se topó con otro amigo a quien le dijo que iba hacia un naranjal en el sector del caserío Los Guirola, del cantón Los Conacastes del municipio de Coatepeque, en Santa Ana, su lugar de residencia.

Su amigo recuerda haberle dicho que no fueron, pues ya no iba a encontraría naranjas y que desistiera de su idea, pero él, no prestó atención a la sugerencia del su amigo y terminó yendo al sector.

Ese momento fue la última vez que tanto su amigo y sus familiares lo verían con vida, ya que horas más tarde, Emerson Ariel Bolaños Bernal aparecería muerto con varios disparos en su cabeza.

La madre del joven aseguró que previo a su muerte su hijo se encontraba entusiasmado por contar ya con el uniforme del instituto.

“Ya le habíamos conseguido un uniforme, porque estos días había ido de particular y dijo: ‘ voy a ir bien galán, porque iré con uniforme’, pero ya no lo pudo estrenar”, señaló la madre.