Conan Castro desmiente concesión de la Lotería Nacional de Beneficencia

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, desmintió este día que el Gobierno haya privatizado la Lotería Nacional de Beneficiencia (LNB), o que haya sido dada en concesión.

También, dijo que para hablar de privatización se requiere la venta de activos del Estado, lo cual no ha ocurrido.

“No podemos hablar de una privatización porque para que hablemos de una privatización se requiere la venta de activos del Estado o generar una transacción que signifique el traslado de bienes del Estado a otra persona”, aclaró.

Además, declaró que, bajo la figura de contrato de «préstamo de uso de nombre», no es necesario ir a la Asamblea a pedir autorización, ya que no se trata de un Asocio Público Privado ni se está solicitando la compra de un bien o servicio, por ello no entra en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

“Entiendo que se establecieron los requisitos, para ver cuál era la mejor empresa que pudiera garantizar, la modernidad que se buscaba para la Lotería y por el tipo de contrato no entra en la LACAP” dijo.