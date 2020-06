Comisionada presidencial: «No vamos a pasar a la fase dos de reapertura si la situación de covid-19 se complica en el país»

El martes fue un día de gran actividad para el país, luego que se reanudara la economía y después de un confinamiento de casi 3 meses. Una vez más se vieron las aglomeraciones en lugares como mercados y a la entrada de centros comerciales, mientras que el tráfico se volvió pesado en las calles principales de la capital.

En tal sentido, la comisionada presidencial Carolina Recinos, advirtió que si las personas no aplican el autocuido o se protegen a sí mismos del covid-19, el país no estaría listo para la fase 2 anunciada para el 7 de julio, que es cuando empezaría a circular el transporte público, y volverían los empleados de call centers y restaurantes, así como se permitirá salir a caminar.

Señaló que las personas que este martes salieron de sus viviendas fue más de lo que se esperaba, por lo que advirtió que dependerá de los resultados de esta primera fase para pasar a la siguiente.

«Lamentablemente nos hemos encontrado que hay mucha más actividad, gente y vehículos que hemos considerado en la fase 1. No se han abierto las puertas para salir indiscriminadamente, no podemos escuchar esas voces que llaman a la anarquía de hacerle o no caso al Gobierno, es irresponsable hacer este llamado», manifestó.

«No vamos a pasar a la fase dos de reapertura si la situación de covid-19 se complica en el país», aclaró.

#HaciaLaNuevaNormalidad | Tráfico pesado esta noche en la carretera Panamericana, con una fila de hasta dos kilómetros para llegar a Quezaltepeque. pic.twitter.com/HpzeXT2Sqz — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) June 17, 2020

De igual forma, la ministra de Economía, María Luisa Hayem explicó que pasar de una fase a la siguiente no es por el mero hecho de una calendarización, sino que va a depender de la evolución del virus y bajo las consideraciones y recomendaciones del ministerio de Salud.

Hayem anunció que se ha puesto a disposición de los sectores económicos el número telefónico 2590-9000 para hacer consultas sobre los protocolos a seguir en las empresas para evitar la propagación del virus y cómo desinfectar áreas.

Recordó que Economía dará apoyo de gestión empresarial y acceso al crédito a las empresas que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus.