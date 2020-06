Comisionada Carolina Recinos aclara a los señalamientos hacia su hermana, por un crédito otorgado por BANDESAL de $22 mil

«Se meten con mi hermana, una mujer trabajadora y luchadora que batalla contra el cáncer, va y pide un crédito ¿saben por qué pide crédito? Porque no somos una familia de ladrones, no le podemos dar una maleta de dinero, no somos de esas familias», expresó el día de ayer sábado, en conferencia de prensa, la Comisionada Presidencial para Operaciones, Carolina Recinos.

La aclaración de la comisionada surge luego de los señalamientos de una investigación periodística que liga a tres de sus hermanos en puestos de gobierno, pero sobre todo el reportaje que cuestiona a BANDESAL, de que haya otorgado un crédito de $22 mil a una de sus hermanas para poner una cafetería en el ministerio de Hacienda, aparentemente saltándose los procesos.

En ese sentido Recinos, aclaró la situación y a su vez cuestionó al periodista Héctor Silva, de la Revista Factum, por retomar la investigación de El Faro, y lo acusó de tener intereses políticos, pues el reportero es miembro de Nuestro Tiempo, de Johnny Wright.

«La carrera de ustedes es noble (de los periodistas), ustedes nos acompañan todos los días en el trabajo que hacemos y del compromiso, creo que hablar del periodismo en general es injusto pero debo decir que ciertos periodistas deben dedicarse a eso y no servir a fines políticos», dijo.

Además, cuestionó a algunas feministas (no mencionó nombres) «que se dicen defensoras de los derechos de las mujeres», pero que ante el artículo de prensa en mención «se ensañan con una mujer», por lograr una candidatura, manifestó.

Recinos dijo que está de acuerdo en que el Tribunal de Ética haga las investigaciones necesarias para determinar si su hermana Susana o Bandesal violaron la ley al otorgarle un crédito. «En el caso del Tribunal de Ética es bueno que investigue, soy una persona respetuosa de las leyes y procesos, la ley me acompaña y cuando termine este proceso podré responder de manera nacional e incluso internacional por la manera en que atacan», señaló.

Insistió en que sus orígenes son de una familia trabajadora y que no hay ladrones. Así lo dijo mientras acusaba a Wright Sol de que su abuelo Guillermo Sol Bang, haya sido acusado de malversación de fondos en la CEL mientras fue presidente de la institución. La justicia lo exhoneró.

«Pertenezco a una familia que ha trabajado toda la vida; yo no vengo de una familia donde el abuelo y el padre están acusado de haber adquirido de fondos públicos millones de dolares», agregó en aparente alusión a Héctor Silva padre y Héctor Silva abuelo.

La Comisionada hizo a un lado la investigación periodística y afirmó que el Gobierno tiene muchos detractores pero que ellos seguirán «trabajando sin descanso» y que el objetivo por ahora, durante la crisis por la pandemia, es «salvar vidas».

