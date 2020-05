Chubascos y tormentas aisladas se esperan para este martes en la zona volcánica del país - Diario Digital Cronio de El Salvador

El Ejecutivo a través de un comunicado se pronunció sobre la renuncia de los miembros del sector privado y la academia al Comité de fiscalización de los $2,000 millones para atender la pandemia de coronavirus en El Salvador.

En la renuncia los representantes de las cinco instituciones de la sociedad civil representadas dieron un paso atrás al “no existir condiciones necesarias” para el cumplir con la labor encomendada.

En la carta de renuncia señalaron que existen diferencias a la acordado con lo que se pretendía asignar a los fondos autorizados en el decreto originalmente aprobado.

Detallaron que, si bien el decreto daba al comité la atribución de aprobar el programa de transferencias monetarias, el programa “comenzó a implementarse antes de que el Comité entrara en funcionamiento, no teniendo este último alguna participación”.

Ante esta situación, el Gobierno a través de un comunicado reveló que la renuncia a sus cargos, se debe tras rechazar “ser sujetos a declaración patrimonial”.

“Decidieron retirarse luego de conocer que debían presentar su declaración jurada de patrimonio al inicio y al final de su participación en el comité, de la misma forma en que debían hacerlo los representantes del Gobierno”, indica la misiva.

También señala que “los representantes del sector privado no querían que sus votos fueran vinculantes dentro de esa instancia aprobada con el respaldo del Presidente de la República, Nayib Bukele, pero habían pedido la modificación de la ley para que sus votos no fueran vinculantes. Como parte de una instancia, que tendrá a cargo la administración de fondos públicos, todos sus miembros deben someterse a los controles establecidos para tal caso, pero los integrantes del comité, por parte del sector privado y el sector académico, no se quisieron someter a esa disposición legal”, reza parte del comunicado.

A su vez, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a la renuncia de los miembros de los miembros de la sociedad civil escribiendo lo siguiente en su cuenta de Twiitter.

“Les encanta pedir transparencia, pero no se les vaya a pedir a ellos porque es casi una blasfemia. Les encanta decir cómo se deberían hacer las cosas, pero cuando se les invita a participar con voz y voto, preguntan si serán fiscalizados. Si se les dice que sí, entonces se van”, aseguró el mandatario.

Les encanta pedir transparencia, pero no se les vaya a pedir a ellos porque es casi una blasfemia.



Les encanta decir cómo se deberían hacer las cosas, pero cuando se les invita a participar con voz y voto, preguntan si serán fiscalizados.



Si se les dice que sí, entonces se van. pic.twitter.com/lUpSoxdHtm — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 12, 2020

En esta misma línea, el Gobierno detalló que ha sido claro en establecer la transparencia como una de las características para el manejo de los fondos de la emergencia por COVID-19 y aprobó la auditoría de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), de todos los gastos que lleva a cabo el Gobierno.

Además, la Corte de Cuentas de la República (CCR) desarrolla su trabajo de auditoría de los gastos de esta emergencia.

El 28 de marzo, el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a Agustín Martínez, de la ANEP; José Ángel Quirós por FUSADES; Omar Serrano, por la UCA, y René Alberto Raúl Vásquez Garay, por la ESEN, como miembros del comité que maneja el fondo de emergencias por el COVID-19.

Por el sector gubernamental, integran el comité, el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, y los ministros de Hacienda, Nelson Fuentes; Economía, María Luisa Hayem; Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera; Salud, Francisco Alabi, y de Turismo, Morena Valdez. Al conocer esta renuncia, los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Leguslativa, acordaron llamar a las personas que renunciaron este miércoles 13 de mayo para que expliquen las razones de esta decisión.

Comparte esto: Twitter

Facebook