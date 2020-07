Catalino Miranda: “Somos obedientes y respetamos las fases de reapertura económica”

El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (Fecoatrans) Catalino Miranda, sostuvo que los empresarios del transporte público están dispuestos a respetar los tiempos que el Gobierno ha decretado para el inicio de la reapertura económica a fin de evitar más contagios de Covid-19.

El empresario sostuvo que están respetando los protocolos establecidos para controlar la pandemia, porque están conscientes que ese sector es de alto potencial de contagios por el número de personas que abordan los buses y microbuses.

“No queremos saltarnos los protocolos. No queremos que se contagien más personas, porque de nada sirve que las empresas tengan protocolos, cuiden a su personal y en el transporte público no se cumplan las normas porque no se puede determinar si un pasajero viaja enfermo con coronavirus”, señaló el transportista.

"El tema del transporte es complicado, pero sabemos que la salud y la economía son importante", dice Catalino Miranda, presidente de @fecoatrans pic.twitter.com/Ie0RKQVpJs — Frente a Frente TCS (@Frentea_Frente) July 21, 2020

Miranda agregó que no hay una ley que faculte la restricción de circulación del transporte público, pero que están dispuestos en obedecer lo que determine el Gobierno del Presidente Nayib Bukele porque quieren contribuir en frenar los contagios masivos de Covid-19.

“Hemos sido anuentes con las disposiciones del gobierno central. El retraso de la segunda fase sabemos que no hay ley que nos rige de que no podemos salir, pero hemos sido obedientes de ir respetando las fases por el bien de los salvadoreños y de nuestro personal”, manifestó.

Catalino Miranda agregó que esperan llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre un aumento a la compensación económica que reciben al mes por cada unidad, aunque el Gobierno ha insistido en que ese beneficio se mantendrá en $400 para buses y $200 para microbuses.