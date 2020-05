Capturan a agente policial que intentó matar a otro policía tras asaltarlo en carretera a Comalapa - Diario Digital Cronio de El Salvador

Médicos y personal de salud exigieron la presentadora del programa “Liberadas”, Mónica Casamiquela, una disculpa pública por las declaraciones que emitió en la edición del día martes, en el que restó importancia a la cuarentena que vive el país por el covid-19.

Y es que los comentarios de Casamiquela y las carcajadas de sus compañeras, han ofendido incluso a los profesionales de la salud que combaten en primera línea para hacerle frente a la mortal enfermedad en El Salvado.

Personal de salud exigimos disculpas públicas de Mónica Casamiquela, no es justo exponer nuestras vidas por personas ignorantes como ella. @nayibbukele @anliker1980 https://t.co/SpMlCz01qc — Karen Guzman (@KarenGu10489383) May 6, 2020

Según se aprecia en el video que ya circula por todas las redes sociales, la presentadora de TCS asegura que a ella no le importaría salir a la calle y contagiarse del coronavirus, incluso morir, debido a que ya está “harta” del encierro y la cuarentena.

Y aunque el protagonismo del clip se lo lleva Casamiquela, al afirmar que “Si me tiene que dar el covid pues que me dé, si me tengo que morir de eso pues que me muero de una vez”, su compañera, la mexicana Ana Paola, no se quedó atrás y la respaldo diciendo “Te apoyo Mónica”.

El país entero se ha indignado con sus palabras, e incluso, a través de las redes piden la cancelación del programa ya que para muchos “no aporta nada bueno a la sociedad”.

