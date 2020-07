Bertha María Deleón denuncia en FGR a Walter Araujo por expresiones de violencia hacia la mujer

Una especialista en derecho penal me demanda ante una institución con una clara animadversión a mi persona, la @FGR_SV



Me acusan de algo que no he realizado, me costará pagar abogados 😞 y tiempo, pero así se demostrará la verdad.



Destaparé lo podrido de su institucionalidad. pic.twitter.com/nCkcqlAE7G