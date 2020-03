Autoridades descubren a una pareja en vivienda cercana a la frontera, tras pasar por un punto ciego - Diario Digital Cronio de El Salvador

Luego de que el Gobierno del presidente Natyib Bukele emitiera nuevas medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus en el país, el ministro de la Defensa Francis Merino Monroy anunció que durante la cuarentena domiciliar de 30 días, solamente iban a permitir que una persona viajara en los vehículos particulares, es decir, solamente el conductor.

El ministro Monroy fue muy enfático al anunciar que por ningún motivo podían viajar más de dos personas en un mismo vehículo, ni siquiera una pareja de esposos que va hacia el mismo lugar de trabajo, pese a que comparten incluso la misma habitación en su casa.

Por lo qué, estas medidas comenzaron a generar cuestionamientos en la población, ya que es muy común que por diferentes motivos necesarios, las personas tienen que trasladarse junto a otra en un mismo carro.

Los usuarios argumentaban de que si aplican esta normativa, tendrían que exponerse inncesariamente a viajar en transporte público donde el riesgo de contagio es más alto que en el vehículo familiar o gastar en taxi, donde sí se permite que viajen dos, conductor y cliente.

Más tarde, el VMT también dijo que la regla es una persona por vehículo y que las excepciones son cuando: «el acompañante sea persona vulnerable, discapacitado, embarazada en labor de parto o enfermo crónico en peligro de muerte, menores de edad, adulto mayor, y cuando el trasladado sea incapaz de conducir dicho vehículo». Con el último punto no es tan claro, pero según la ley, toda persona sin licencia de conducir es incapaz de conducir un vehículo.

La respuesta del VMT contradice lo dicho antes por Merino, así como lo que dijo el lunes el asesor jurídico de la Presidencia Javier Argueta en una conferencia convocada cerca del mediodía, sobre que no es obligatorio el uso de mascarillas ni guantes para salir de las viviendas. El Ministerio de Salud también lleva una campaña el uso de mascarillas solamente para las personas que tienen alguna enfermedad. Por otra parte, usuarios reportan que no encuentran mascarillas en las farmacias. En algunos lugares les ofrecen mascarillas hechas con tela, pero estas no están hechas con la capacidad de proteger a quien la porta.

La @FUERZARMADASV continúa garantizando el cumplimiento de la cuarentena domiciliar. Este lunes ha establecido puntos de control para asegurar que solo circulen las personas designadas para la compra de víveres, empleados públicos indispensables y privados con autorización. pic.twitter.com/x0ZXL2Xomx — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) March 24, 2020

Al viceministro de Operaciones en Salud Francisco Alabi se le preguntó puntualmente en una entrevista matutina que por qué una pareja que comparte otros espacios no puede ir en el mismo vehículo.

«Yo creo que el distanciamiento social y cuarentena domiciliar van enfocados a la no exposición, sabemos que el transporte es necesario para completar actividades de trabajo necesarios, pero existe también cierto grupo de población que no quieren acatar medidas porque no creen que sea importante. Más que limitar el hecho de que vayan en un vehículo dos personas, lo que debe comprenderse es que debemos evitar en la medida de lo posible no salir. Lo más importante no es el hecho si circulan dos o uno… lo más importante es no exponerse, estas dos personas si bien es cierto circulan en el automóvil también están las dos en su hogar… va enfocado a que si no es necesario salir no salgamos», dijo, sin dar una explicación concreta.

Por otra parte, el VMT aclaró que todos los trámites de refrendas de licencia o tarjetas de circulación se van a prorrogar debido a las restricciones actuales. Esto significa que a quienes se les ha vencido la licencia o tarjeta de circulación pueden seguir circulando pues no pueden hacer el trámite por el momento.

