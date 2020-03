Autoridades de salud confirman dos nuevos casos de coronavirus que provienen de España, ahora suman tres casos confirmados - Diario Digital Cronio de El Salvador

Dos casos más de coronavirus COVID-19 fueron reportados en El Salvador, esta noche de viernes, durante una conferencia de prensa brindada por el Gabinete de Salud Ampliado.

Las autoridades detallaron que el ingreso de ambas personas se hizo recientemente por el aeropuerto internacional San Óscar Romero, y que fueron puestos de inmediato en cuarentena, descartando que hayan mantenido acercamientos con otras personas fuera de esas instalaciones.

El viceministro de Operaciones del Ministerio de Salud (MINSAL), Francisco Alabí, precisó que se trata de dos españoles, por lo que se cuentan como casos importados.

“Estos dos casos importados han sido desde nuestros centros de contención, las personas están en aislamiento. Es importante que tengan presente que continúan los muestreos centinelas”, dijo el funcionario.

Alabí detalló que estas personas no ingresaron por el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, e indicó que ellos no estuvieron expuestos a más personas por lo que no transmitieron el virus.

"Estos dos casos son importados de España, estas dos personas ingresaron por el Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero, ellos no estuvieron expuestos a más personas por lo que no transmitieron el virus", Viceministro de Operaciones del @minsalud, @FranAlabi. pic.twitter.com/D1ByORuYal — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) March 21, 2020

Por su parte, la comisionada Carolina Recinos, señaló que el gobierno «está garantizado las medidas de aislamiento y se trabaja por identificar los contactos de estos dos nuevos casos», dijo, a la vez exhortó a la población «a mantener la calma y a atender las indicaciones para prevenir y contener el virus», manifestó.

EL PRESIDENTE BUKELE DIO SU REACCIÓN

Sobre los nuevos casos, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que creen que no hay contactos con personas dentro del territorio.

“Estos casos se mantuvieron aislados desde que aterrizaron en nuestro país. Gracias a la cuarentena, creemos que no hay nexos epidemiológicos con más personas”, tuiteó Bukele.

Agregó que las pruebas se van a seguir realizando en los próximos días.