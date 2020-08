Autoridades continúan evaluando salud de vecinos de exfábrica de baterías Record

El Ministro de Gobernación, Mario Durán dijo que continuará cerco sanitario y la alerta roja en Sitio del Niño, tras el incendió de la exfábrica de Baterías Record hasta descartar el peligro las familias de los alrededores.

“Hay que reconocer que la explosión que se presentó en el este incendio es de suma peligrosidad, hasta no tener el último detalle de cómo se encuentra la gente en la zona; no podríamos no disponer de ese cordón sanitario.”expresó Mario Durán, Ministro de Gobernación.

La noche del domingo 2 de agosto se registró un siniestro en la exfábrica de Baterías Record, el incendio provocó enseguida una explosión. La antigua fábrica está ubicada en San Juan Opico, La Libertad.

Ante el peligro de los materiales que se quemaron y las densas columnas de humo que cubrieron el cielo de la zona, el Ministetio de Salud decretó un Cerco Sanitario de 500 metros a la redonda por 72 horas; mientras se efectúan las pruebas de los niveles toxicidad en el perímetro.

“Recordarles también que dicho cordón fue decretado por el MINSAL y es precisamente para eso, para cuidar de la salud de los habitantes.”, enfatizó el titular de Gobernación.

En Ministro de Gobernación dijo que muchas familias ya fueron examinadas.

“Tengo entendido que no ha habido ninguna persona intoxicada. Se hicieron exámenes de laboratorio hasta más de 40 familias; de las cuales en ese lugar, en ese momento, solo se establecieron 6 personas con síntomas leves, que después fueron dadas de alta.”, además enviaron ayuda alimentaria, agregó el funcionario.

Las pruebas de toxicidad también se están realizando a los bomberos, al equipo de Protección Civil y a los soldados quienes articularon la ayuda para apagar las intensas llamas del siniestro.