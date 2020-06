Asamblea prepara dictamen con insumos de la comunidad médica y científica para medidas de excepción en municipios con mayores contagios de COVID-19

La Comisión Política, concluyó hoy con las jornadas consultivas en torno a una moción que busca la aprobación de un régimen de excepción de derechos fundamentales concretos para atender la pandemia por covid-19, con vigencia de quince días.

En la reunión, se instruyó al equipo técnico la confección de un dictamen relacionado a cuarentenas focalizadas en lugares en los que hay mayor incidencia de contagios.

Los legisladores consideran que la nueva propuesta de ley no cumple los parámetros que dictaminó recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, decidieron consultar con exmagistrados constituyentes, comunidad médica, científica, jurídica, la academia y entes especializados en la materia, como el Colegio Médico, Asociación de Epidemiólogos, entre otros.

Los representantes de estas organizaciones e instituciones coincidieron en que las cuarentenas deben ser focalizadas, razón por la cual la instancia legislativa instruyó al equipo técnico la confección de un dictamen relacionado a cuarentenas focalizadas en lugares en los que hay mayor incidencia de contagios. “Hemos manifestado que el decreto debe de estar listo el jueves. Deben dársele los lineamientos al Ministerio de Salud para que pueda echar a andar sus esfuerzos en aquellas zonas en las que está el contagio del virus”, indicaron.

“El Ministerio de Salud los tiene bien focalizados, no es a nivel nacional que debe darse la suspensión de garantías, es en lugares específicos, en lugares concretos que están altamente contagiados”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, al concluir la sesión de la mesa legislativa que dirige.

La instancia legislativa se reunirá mañana a la 3:00 p.m., para afinar detalles del dictamen. El presidente diputado, Mario Ponce, además, informó que se convocará por tercera vez al ministro de Salud, a esa misma hora, a fin de que conozca pormenores de la propuesta de decreto que se elaborará.

Al funcionario se le citó el día de ayer, lunes, y hoy, martes con el propósito de que profundizara sobre la propuesta del Consejo de Ministros de emitir un régimen de excepción, sin embargo no atendió el llamado.

Los parlamentarios conocieron las posturas respecto a la iniciativa en análisis de diferentes universidades del país: Universidad de El Salvador (UES), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Francisco Gavidia (UFG), así como de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador (CEJ) e Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional; los representantes de estas instituciones coincidieron en que un régimen de excepción en todo el territorio no surtiría efecto sin un plan para combatir la pandemia, dado que no todos los departamentos y municipios presentan altos índices de contagios, por lo que propusieron cuarentenas focalizadas de acuerdo a la cantidad de contagios, o bien la implementación de cordones sanitarios para tamizar pruebas en las zonas más afectadas, brindar atención médica domiciliar a las personas contagiadas que no requieren hospitalización e impulsar campañas educativas sobre medidas de higienización para venir contagios. Por otra parte, explicaron que la propuesta en análisis contiene vicios de inconstitucionalidad y no cumple con las anteriores sentencias de la Sala de lo Constitucional, en cuanto a respetar derechos humanos y constitucionales, además de no incluir garantías de acceso a la información pública.