Arrestan a estafadores que cobraban hasta $3,000 por vehículo ofertado - Diario Digital Cronio de El Salvador

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de coronavirus en México y hay sospechas de otro en el estado de Sinaloa, lo que supone tres escenarios: la transmisión local, comunitaria o generalizada.

La noticia ha generado alarma entre la población, por lo que es importante que sepas qué es verdad y qué es mito acerca de COVID-19, específicamente en esta región.

Tomando en cuenta la información proporcionada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su siglas en inglés) y por la propia Secretaría de Salud, esto es lo que debes saber acerca del nuevo coronavirus.

¿El clima en México ayuda? El hecho de que esté por iniciar la temporada calurosa en México es un factor favorable, pero las autoridades sanitarias precisaron que eso no quiere decir que frenará la transmisión del virus. Simplemente, el clima seco reduce el tiempo que el virus permanece en el aire.

2. ¿La vacuna contra la influenza nos protege? No. El COVID-19 es tan reciente y diferente que necesita su propia vacuna. Sin embargo, aplicarse la dosis es muy recomendable para proteger la salud ante ese tipo de enfermedades.

4. Entonces, ¿tampoco el ajo ni los antibióticos ayudan a prevenir la infección? Exacto. El ajo es un alimento con alto potencial de nutrientes, pero no hay evidencia de que proteja a las personas ante el nuevo coronavirus. Mientras que los antibióticos solo atacan infecciones bacterianas, no virus.

5. ¿Y si me enjuago la nariz con solución salina? Tampoco evitará el riesgo de que puedas contraer el virus.

6. ¿Perros y gatos pueden transmitirlo? Hasta ahora no hay evidencia de que los animales de compañía puedan infectarse del nuevo coronavirus, aunque siempre procura lavarte las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas.

7. ¿Puedo contagiarme al recibir un paquete de China? No, no corres ningún riesgo, porque el virus no sobrevive mucho tiempo en objetos en objetos como cartas o paquetes.

8. ¿El COVID-19 solo afecta a las personas mayores? No. El virus puede instalarse en el cuerpo de cualquier ser humano sin importar la edad, aunque las personas adultas, con enfermedades crónicas o niños son los más suceptibles.

9. ¿Una “prueba rápida” me dirá si tengo coronavirus? No. El nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio llamada PCR, que es practicada solo por la autoridades sanitarias correspondientes.

La vacuna contra la influenza sirve para prevenir las enfermedades respiratorias causadas diversos tipos de virus de la influenza, pero NO previene infecciones respiratorias causadas por otros virus como el #COVID19. pic.twitter.com/5SXbyxaTTp — Salud SPPS (@SaludSPPS) February 22, 2020

Las medidas que sí debes tomar son…

1. Lávate las manos frecuentemente o limpialas con un desinfectante de manos a base de alcohol, pues esto matará al virus si está en tus manos.

2. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo (tira el pañuelo inmediatamente y lávese las manos), así evitarás cualquier tipo de contagio.

3. Mantén al menos un metro de distancia con las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

4. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

5. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar solicita atención médica de inmediato.

6. Y de manera general, adopta medidas de higiene cuando visites tienda de animales vivos, productos frescos o mercados de producto animal.

7. Además, debes evitar el consumo de productos de animales crudos o poco cocinados a fin de evitar la contaminación cruzada.