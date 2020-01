ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles - Diario Digital Cronio de El Salvador

La exdiputada y dirigente del FMLN, Lorena Peña, salió en defensa de Sigfrido Reyes, quien está acusado por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa agravada.

Según Peña, la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó no es sólida. “Los fiscales han presentado una acusación poco sólida en contra de Sigfrido Reyes”, aseguró la ex parlamentaria en el programa Debate con Nacho Castillo.

“Los boletos aéreos en la Asamblea Legislativa no los compra el presidente, sino que los compra la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). La FGR ha confundido colones ticos con dólares; bolívares con dólares. Se ha presentado una documentación nada sólida. En la carrera por acusar, se han confundido. La ley interior no la puede cambiar nadie; no lo hizo Reyes”, aseveró Peña, demeritando los cargos en contra de su compañero militante.

Asimismo, recientemente trascendió que la exdiputada habría lanzado una serie de amenazas contra los auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR), que se encuentran investigando los casos de corrupción que involucran a Reyes, actual prófugo de la justicia.

“Si siguen con esa línea, van a conocer al poder político”, habría dicho Peña a los auditores que investigan los viajes de Sigfrido Reyes.