Aparatoso accidente de tránsito fue resultado de una colisión entre dos rastras cañeras en la carretera Troncal del Norte - Diario Digital Cronio de El Salvador

Susy Melba de Reyes, esposa de Sigfrido Reyes, afirma que la falta de trabajo de su pareja es la razón por la que él se encuentra del país, lo que coincide con el proceso judicial que se ha iniciado en su contra.

Tras salir de la audiencia inicial que se desarrolló en un tribunal de San Salvador, la esposa del ex presidente de la Asamblea Legislativa afirmó que «él (Sigfrido) no está huyendo, no todos tenemos trabajo en este país, después de tanto trabajo quedó en la calle y solo tiene que buscar trabajo…».

Melba agregó que «no hay que darle el gusto de meter a alguien injustamente», tras celebrar que el haber quedado en libertad al pagar una fianza de 20 mil dólares.

Al salir de las instalaciones de la División Antinarcóticos (DAN), de Reyes sostuvo ante los medios de comunicación que el proceso judicial en contra de su esposo únicamente busca destruirlos.

«Todos los cargos que están tratando de imputarle a mi esposo, Sig­frido Reyes, que ha sido uno de los más destacados líderes del partido, de los funcionarios que mejor ha trabajado, ¿por qué quieren destruirlo?», cuestionó.

😂😂😂 Declaraciones de Susi Melba Rodríguez, esposa de Sigfrido Reyes al salir de bartolinas policiales.

Video: Enroque García. pic.twitter.com/0TFLEiafR5 — política📊Deportes📈noticias📰 música🎼cultura (@smilenio2) January 15, 2020

Las autoridades policiales informaron que se hará la solicitud a Interpol para que se otorgue difusión roja contra Sigfrido Reyes para que se proceda a su captura y posterior deportación.

Al exdiputado del FMLN y miembro de la cúpula se le acusa de apropiarse de fondos públicos y enriquecerse ilícitamente, además se le agregan los delitos de estafa y lavado de dinero.