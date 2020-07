ANDA no suspenderá por un año el servicio de agua potable a familias afectadas por pandemia del COVID-19

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) confirmó que no suspenderá por un año el servicio de agua potable a las familias que resultaron afectas por la emergencia generada por la pandemia del COVID-19.

“No le vamos a desconectar por 12 meses a nadie, a nadie. Si usted no puede pagar el recibo no se preocupe, la institución no le va a desconectar el servicio de agua”, fue el mensaje del presidente de la ANDA Frederick Benítez Cardona a los salvadoreños en la entrevista de Noticiero Hechos de Canal 12.

Explicó que al llegar la factura “si usted ve que hay cobro de alguna mora que pueda cancelar, no debe ser motivo de preocupación porque nosotros como institución no le vamos a desconectar el servicio de agua a nadie”, reiteró.

Benítez Cardona reconoció que los ingresos de ANDA “han caído” hasta un 80% y rondan los 8 millones de dólares mensuales. Dichos ingresos “los vamos a recuperar, trabajando y mejorando el servicio de agua potable e inyectándole más agua a la red de distribución para que la población tenga un mejor servicio de agua potable”, señaló.

“Nos ha golpeado fuertemente los estados financieros y los ingresos de la institución, pero hemos tenido el apoyo del ministerio de Hacienda” al entregar una solicitud a la Asamblea Legislativa para que hiciera una transferencia presupuestaria “logrando salir con los pagos a nuestro personal y de proveedores”, entre otros, enfatizó el titular de ANDA.

Señaló que la institución está haciendo algo que jamás se había hecho en la historia del país, al resolver la mala herencia de las pasadas administraciones que ignoraron los reiterados llamados de la población para mejorar el servicio.

Por lo que dijo que en un poco más de un año de Gobierno del Presidente Nayi Bukele, ANDA tiene 164 pozos rehabilitados, perforados y en proceso de perforación y que además se prepara la documentación para licitar 12 nuevos pozos para mejorar zonas del Gran San Salvador que dependen del sistema Zona Norte y de Las Pavas.