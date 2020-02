ANDA anuncia servicio irregular de agua en Santa Tecla para este sábado - Diario Digital Cronio de El Salvador

Una conductora perdió la vida, la mañana de este sábado, luego de registrarse un fuerte accidente de tránsito sobre el kilómetro 8 de la carretera Panamericana, frente a los centros comerciales, en el municipio de Antiguo Cuscatlán.

De acuerdo con el reporte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el lamentable percance vial tuvo lugar a eso de las 4:00 de la mañana, en el sentido que de San Salvador conduce hacia Santa Tecla.

Los primeros reporten indican que el exceso de velocidad y consumo de bebidas embriagantes, serían la principal causa del accidente.

No obstante, hasta el momento no se ha detallado con exactitud cómo fue que sucedió el percance. La mujer ahora fallecida no ha sido identificada por las autoridades.