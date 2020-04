Alcaldía de San Salvador acuerda uso obligatorio de mascarillas y guantes en toda la capital - Diario Digital Cronio de El Salvador

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, reveló que su Concejo Municipal aprobó el martes la obligatoriedad del uso de mascarilla en todas las calles de la capital ante la emergencia por coronavirus.

El edil informó que con esta medida buscan reducir el número de contagios por la pandemia del COVID-19.

“Esta mañana en una sesión virtual de nuestro consejo municipal acordamos la obligatoriedad para el uso de mascarillas, máscaras o cubre bocas para todas las personas que circulen por los diferentes espacios públicos, mercados, plazas y calles”, aseguró el alcalde Ernesto Muyshondt.

“Esto nos servirá a generar un cambio cultura para evitar la propagación de COVID-19 sea desacelerada y se aplane esa curva de contagio para que nuestro sistema de salud pueda enfrentar esta pandemia”, agregó.

En sesión virtual de Concejo Municipal escuchamos exposición del Dr. Eduardo Lovo y acordamos hacer obligatorio el uso de mascarilla, máscara o cualquier otro implemento que sirva para cubrir nariz y boca, en el espacio público del Municipio de San Salvador.#SSesTuyo pic.twitter.com/nFWm5OZ4Ei — Neto Muyshondt (@emuyshondt) April 7, 2020

Muyshondt dijo que las personas que no porten mascarilla “no podrán ingresar” a los inmuebles de la comuna capitalina.

“La vigencia del uso de la mascarilla ha entrado este día, sin embargo, vamos a hacer una transición por ejemplo las personas que quieran entrar a los mercados y no porten su tapabocas no los vamos a dejar entrar. No es necesario que sea mascarilla, pueden ser máscaras de tela o un cobertor de nariz y boca los que pueden usar porque cubriéndonos la cara protégenos a los demás del COVID-19”, explicó.

El edil afirmó que San Salvador se convierte en el primer municipio en aprobar una medida como esta.

“Somos el primer municipio de la región Centroamericana, el Caribe y México que hace obligatorio el uso de la mascarilla. Este virus ha llegado para quedarse y vamos a tener que aprender a vivir con ello y tenemos que evitar que El Salvado llegue a cifras incontrolables como ha pasado en otros países”, manifestó.

Hoy nuestro Concejo Municipal aprobó la obligatoriedad del uso de mascarilla, máscara o cualquier otro implemento que sirva para cubrir nariz y boca, en el espacio público de San Salvador. Acá te explicamos una manera fácil de cómo puedes hacer la tuya en casa.#SSesTuyo pic.twitter.com/w2u7objJot — Neto Muyshondt (@emuyshondt) April 7, 2020

Por otra parte, Muyshondt avaló el trabajo que ha realizado el presidente de la República, Nayib Bukele, para evitar un contagio masivo del coronavirus.

“El gobierno ha hecho las cosas muy bien, por supuesto que se han equivocado, pero creo que las decisiones del presidente y del Gobierno han sido las correctas y por eso hemos evitado que las consecuencias no sean tan graves”, dijo.

Se espera que en los próximos días la Alcaldía de San Salvador realizar la entrega de mascarillas a los habitantes y personas que circulan por la capital.

Comparte esto: Twitter

Facebook