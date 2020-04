Alcaldía de Apopa lanza comunicado en donde establecen nuevas medidas preventivas contra el COVID-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes explicó mediante una entrevista matutina que la población debe de estar en calma durante la cuarentena domiciliar ya que por el momento no se está considerando la aplicación de más impuestos, pese a la caída en la recaudación tributaria que actualmente ronda los $260.8 millones entre el 1 y 16 de Abril.

“La principal fuente de ingresos que tiene el país proviene del IVA, es decir del consumo y el impuesto sobre la Renta, de los cuales hemos sufrido una pérdida $260.8 millones entre el 1 y 16 de Abril, en el impuesto sobre la renta se han dejado de percibir en abril, $16 millones en declaraciones, $67.6 millones en retenciones y $38 millones en pago a cuenta”, detalló el titular de Hacienda.

Mencionó que hay mucho por hacer, pero en esta etapa de cuarentena domiciliar se debe estar en calma, “luego que todo esto pase, debemos encontrar los mecanismos de sostenibilidad económica en el Presupuesto 2021″.

Para ello se está trabajando en 2 sentidos, el primero es asignar presupuesto para enfrentar la emergencia y el segundo es recortar gastos.

«Se han enviado 3 notas, la primera la mandó el Presidente Bukele a todos los titulares, solicitando que recorten recursos y reasignen presupuesto para enfrentar la crisis del CODVID19.

«Es decir, que todo lo que es infraestructura pública que no tenía compromisos se paralizan, porque el Gobierno ha priorizado salvar vidas», reiteró el Ministro.

Sobre el tema de pensiones explicó que el sistema de pensiones funciona a través de un mecanismo de endeudamiento del Estado, es decir que el Estado se endeuda con la administradora de pensiones, la administradora de pensiones le da efectivo a Seguro Social y INPEP, para pagar las pensiones.

«En el tema de pensiones, creo que la población piensa que el Ministro de Hacienda no quiere dar los ahorros a los trabajadores, la realidad no es esa, he intentado decir de muchas formas que el sistema de pensiones tiene poca liquidez, tiene poco efectivo».

En ese sentido, explicó que no se debe engañar a la población ni mucho menos incentivar a que los trabajadores pidan sus ahorraros ya.

“El 99% del fondo de pensiones no es líquido, el 1% es lo que se destina para pagar las pensiones, no hay efectivo, no entiendo la necedad de algunos políticos de no querer entender un tema eminentemente económico, yo quiero decirle a la población que no se deje engañar por politiquería”, reiteró el Ministro.

