Al menos 10 sujetos irrumpen en una vivienda y asesinan a dos jornaleros en La Unión - Diario Digital Cronio de El Salvador

El publicista de origen chileno, Hermann Bruch, falleció este jueves, confirmó la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, de la cual fue fundador.

Bruch fue siempre un crítico de la política salvadoreña, y se le recuerda por un episodio que protagonizó en diciembre de 2000 cuando llegó hasta el Salón Azul de la Asamblea Legislativa donde gritó a todo pulmón a los diputados «¡ustedes son unos pícaros!» «¡cumplan el mandato del pueblo!» «¡no los hemos mandado aquí a comprarse autos de lujo!». La Asamblea sesionaba para autorizar una compra de autos costosos.

En realidad, ese día Bruch había hecho acto de presencia al parlamento para solicitar apoyo a una serie de reformas electorales; sin embargo, estalló indignado luego de oír en la plenaria que el exdiputado del CDU, Rafael Arévalo, lamentara que 32 mil colones no le alcanzaba para comprarse un auto.

Ante el episodio, el presidente del pleno, Ciro Cruz Zepeda, lo amenazó de demandarlo por subvertir el orden público. No lo acusó formalmente, y Bruch se retiró del edificio. Posteriormente, la Asamblea reforzó las medidas de seguridad.

En una entrevista dada después del incidente, Bruch se defendió diciendo que no había irrespetado a los diputados. «Ellos no se han dado a respetar. No han hecho nada para ganarse la autoridad moral. Se han convertido en sujetos a irrespeto. Yo lo único que hice fue expresar mi cansancio», dijo.

Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro querido Hermann Bruch, fundador de nuestra Escuela y miembro del Consejo Superior. Gracias a su trabajo incansable, hoy La Mónica es referente en carreras creativas. ¡Gracias y un hasta pronto de tu querida Escuela! — Escuela de Comunicación Mónica Herrera (@ECMHsv) May 22, 2020

