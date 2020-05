ADVERTENCIA, FUERTES IMÁGENES + 18 AÑOS: Así terminó el presunto pandillero ultimado por rivales en la colonia Satélite, San Salvador - Diario Digital Cronio de El Salvador

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, salió al paso de los rumores y aseguró que la construcción del hospital de CIFCO, el cual será el más grande de Latinoamérica para la atención de pacientes con COVID-19, sigue a paso firme.

El ministro Rodríguez calificó los ataques como noticias falsas, creadas por partidos políticos detractores del gobierno del Presidente Bukele.

“Los mismos que robaron en la Diego de Holguín, El Chaparral, y en el ByPass de La Libertad, por mencionar algunos, son quienes piensan que seremos igual que ellos”, expresó el ministro.

Agregando que “algunos dicen que ‘nos hemos tardado’ porque en Guatemala hace un espacio ‘rápido’, a un costo de $1 millón. Lo que no dicen de este hospital es que allí solo hay capacidad para 319 personas y no hay UCI. Porque llevan más tiempo; no solo por obra civil, sino por equipos”, dijo.

Circulan algunas noticias falsas sobre la construcción y adecuación de @CIFCOSV.



Los mismos que robaron en la Diego de Holguín, El Chaparral, y en el ByPass de La Libertad, por mencionar algunos, son quienes piensan que seremos igual que ellos.



SE EQUIVOCAN.



SIGUE… — Romeo Rodríguez (@RomeoHerrera1) May 26, 2020

El funcionario le recordó a los detractores que el Gobierno hizo en diez días dos Hospitales Temporales (Tecoluca y Jiquilisco) con capacidad, entre ambos, de 500 pacientes, a un costo total de $719,000.

Se han habilitado cinco hospitales adicionales a la red existente: Hospital La Ceiba, Jiquilisco, Tecoluca, Segunda Brigada en Comalapa e ISSS San Miguel.

Además, detalló que se ha concluido la primera etapa de la remodelación de los 30 hospitales públicos del país, los cuales sufrieron el abandono por parte de las anteriores administraciones. En esta primera fase se utilizaron $2.8 millones para ampliar, remodelar y adecuar nuevos espacios de atención y de cuidados intensivos; y $1 millón en la compra de equipo de aires acondicionados.

“El FMLN y ARENA juzgan por su condición. Cómo ellos se robaban todo, piensan que los demás serán igual. Pero nosotros estamos haciendo las cosas bien, y para salvaguardar la vida de los salvadoreños”, finalizó Rodríguez.

Nuestro equipo no descansa. Ya iniciamos con el proceso colocación de las columnas del edificio anexo de tres niveles.



SIGUE… pic.twitter.com/kJwFDVrd1V — Romeo Rodríguez (@RomeoHerrera1) May 26, 2020

Comparte esto: Twitter

Facebook