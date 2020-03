ADEVERTENCIA – VIDEO | Presidente Bukele condena brutal agresión a joven con discapacidad mental por parte de un agente de la PNC en Morazán - Diario Digital Cronio de El Salvador

El miércoles salió a la luz ayer un video en red la social de Facebook donde se ve que un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), agrede brutalmente a patas a un menor con discapacidades físicas, frente a otros agentes y ante la mira de algunas personas, entre ellos, menores de edad.

El hecho, que ya ha causado indignación y repudio en las redes sociales, y hasta el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, ha reaccionado y criticado fuertemente el abuso de poder por parte del policía señalado.

«De acuerdo a la información recabada hasta el momento, el vídeo fue tomado en la entrada del Centro Escolar Caserío Los Cimientos, Cantón Joya El Matazano, en el área rural del municipio de Yamabal, departamento de Morazán, en el año 2017.» dijo el presidente a través de la red social Facebook.

Además, señaló que ya están investigando los hechos para que el agente policial pague por sus acciones contra el menor.

He visto el video del policía que golpea brutalmente a un niño con discapacidad. Esa acción causa asco y repudio total. Nadie, absolutamente nadie, puede tratar a nuestros niños así.

El presidente, ha dejado en claro que este tipo de agentes nos serán tolerados al interior de la corporación.

“Malos elementos hay en todos lados, pero la PNC no puede permitirse tener a un delincuente, como el del video, en sus filas. Las autoridades deberán proceder INMEDIATAMENTE”.

Sin embargo, el delito no prescribe y al agente debe aplicársele TODO EL PESO DE LA LEY.

El hecho de brutalidad policial quedó registrado en un video que circuló anoche en redes sociales logrando la condena de los salvadoreños, quienes se pronunciaron por castigar a los hechores, tanto al policía que lo golpea como al resto de compañeros que permitieron la golpiza.

Esto no tiene perdón, la PNC no hace mucho violento los derechos de un amigo sin causa alguna, ahor All de este menor es una aberración.

