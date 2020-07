240 nuevos contagios de COVID-19, San Salvador reporta el mayor número de casos

2,438 pruebas de COVID se realizaron el viernes, informó el Ministerio de Salud, de estas 240 dieron positivo, de las cuales 228 son locales, mientras que 12 son casos importados. 27 contagios corresponden al municipio de San Salvador, 21 a Soyapango, 9 a Mejicanos y 8 a Ciudad Delgado.

Además, se comunicó sobre 166 pacientes que se habrían recuperado y de 8 nuevos fallecidos.

Desde inicio de junio, El Salvador entró en la fase tres de la pandemia, lo que significa que los contagios son masivos y el sistema de salud está saturado. Pacientes con síntomas leves son enviados a guardar cuarentena en sus casas y en los hospitales se da ingreso a personas en estado más delicado.

Hospitales y laboratorios privados han sido habilitados para atender a pacientes con COVID-19 no obstante; el ministro de Salud, Francisco Alabí dijo la mañana de ayer viernes durante una entrevista televisiva, que solo un laboratorio ha cumplido con los requerimientos necesarios para hacer la prueba, pero que aún no la realizan porque no cuentan con el equipo necesario.

Ante el panorama, médicos han señalado que el país vive una alta transmisión del virus y que podría estar en una fase cuatro de la pandemia.

27 de San Salvador, San Salvador

21 de Soyapango, “

9 de Mejicanos, “

8 de Ciudad Delgado, “

5 de Ayutuxtepeque, “

5 de Cuscatancingo, “

4 de Ilopango, “

4 de Tonacatepeque, “

3 de Nejapa, “

3 de Panchimalco, “

2 de San Marcos, “

2 de San Martín, “

2 de Santiago Texacuangos, “

2 de Santo Tomás, “

1 de Rosario de Mora, “

13 de Santa Tecla, La Libertad

3 de Ciudad Arce, “

3 de La Libertad, “

3 de San Pablo Tacachico, “

2 de Antiguo Cuscatlán, “

2 de San Juan Opico, “

2 de Tepecoyo, “

1 de Colón, “

1 de Quezaltepeque, “

1 de San Jose Villanueva, “

1 de Zaragoza, “

10 de Santa Ana, Santa Ana

4 de Metapán, “

3 de San Sebastián Salitrillo, “

3 de Chalchuapa, “

1 de Coatepeque, “

10 de Ahuachapán, Ahuachapán

2 de Atiquizaya, “

2 de Guaymango, “

2 de Turín, “

1 de Apaneca, “

1 de Concepción de Ataco, “

1 de Jujutla,

25 de San Miguel, San Miguel

1 de Moncagua, “

4 de Nahuizalco, Sonsonate

3 de Juayúa, “

1 de Sonsonate, “

1 de Armenia, “

1 de Izalco, “

1 de Santa Catarina Masahuat, “

3 de Zacatecoluca, La Paz

2 de Olocuilta, “

1 de El Rosario, “

1 de San Francisco Chinameca, “

1 de San Rafael Obrajuelo, “

2 de Candelaria, Cuscatlán

1 de Cojutepeque, “

1 de El Carmen, “

1 de San Pedro Perulapán, “

1 de San Rafael Cedros, “

1 de Santa Cruz Michapa, “

4 de San Vicente, San Vicente

1 de San Esteban Catarina, “

1 de San Sebastián, “

1 de Tecoluca, “

3 de La Unión, La Unión

2 de Yayantique, “

1 de Santa Rosa de Lima, “

2 de Sensuntepeque, Cabañas

1 de Ilobasco, “

1 de Citalá, Chalatenango

1 de El Paraíso, “

De estos nuevos casos, 46 fueron localizados a través de nexos epidemiológicos y 194 a través de búsquedas. Ademas este Viernes se informo sobre 166 pacientes que se habrían recuperado y de 8 nuevos fallecidos.