VIDEOS: Mujer fotoperiodista termina quemada en marcha del Día Internacional de la Mujer - Diario Digital Cronio de El Salvador

El comisario Blas Vera, jefe de la Agrupación Especializada, explicó a las radios Universo 970 AM y 1000 AM cómo viven Ronaldinho y su hermano Roberto en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde guardan prisión preventiva por haber ingresado a Paraguay con pasaportes falsificados.

“Todavía se está adaptando al régimen, pero en líneas generales está muy bien, al menos no muestra que está mal con el problemón que se tiene encima”, dijo el uniformado, quien detalló que al principio los hermanos de Assis Moreira compartían con otros reclusos, pero actualmente ambos ya tienen una habitación propia, equipada con heladera, televisor, ventilador y otros beneficios, mientras que de la alimentación se encargan sus abogados.

El comisario también contó que el brasileño recibió ayer la visita de 50 niños aproximadamente y de otras personalidades como exdefensa internacional Carlos ‘Colorado’ Gamarra.

“Es muy amable, inclusive ayer recibió la visita de 50 niños y niñas aproximadamente. Se le avisó a Ronaldinho que estaba un grupo de chicos que querían verlo y saludarlo y él estaba durmiendo a esa hora, fue casi las 9:00 ya, entonces se levantó, se duchó y vino a recibirles”, aseguró.

Sobre si no ponen restricciones para las personas que lo visitan, Blas Vera amplió: “Cuando es una persona importante se le pide la lista de las personas que pueden pasar directamente junto a él y, si es una persona que no está en esa lista, se le pregunta antes y él dice que la va a recibir o no. Si dice no, no lo podemos obligar”, acotó.

Además se le preguntó si el resto de internos no le piden fotografías y lo cual el comisario respondió entre risas: “Algunos sí. En ese sector están 20 internos y 325 alumnos aspirantes a policías”.