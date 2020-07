VIDEOS | Imitar a Paulina Rubio en TikTok, le costó muy caro a un directora de escuela

Hace algunos meses, Paulina Rubio fue tendencia durante el macroconcierto One World: Togethet at Home, pues no brilló por su actuación durante el video en vivo que hizo, ya que apareció con los ojos maquillados de negro, hablando del confinamiento e intentado cantar algunos de sus éxitos, no obstante, durante su discurso tuvo algunas incongruencias y en sus interpretaciones desafinó varias ocasiones.

Ante esto, la artista mexicana se volvió tendencia en el mundo y tiempo después la maestra de primera llamada Elena Cuétara, quien llevaba 25 años como directora de una escuela, decidió imitar a Rubio en un video de TikTok, pues apareció con el maquillaje negro corrido, despeinada e incitando al consumo de alcohol.

La publicación de Elena se volvió viral y llegó a los padres de sus alumnos, quienes se quejaron y pidieron su destitución, pues consideraron que la maestra no era un buen ejemplo para sus hijos.

Tras su despido, Elena dejó claro que “todo era un chiste” y que se fue en buenos términos con sus empleadores y con una parte de los padres que sí entendieron que todo fue una broma.