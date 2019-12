VIDEOS: Cinco terremotos sacuden este martes a Colombia - Diario Digital Cronio de El Salvador

El rapero Johathan Porter, conocido artísticamente como ‘Blueface’ (‘Cara azul’ en español) publicó peste lunes un video en su cuenta de Twitter en el que se lo ve parado sobre su automóvil arrojando dinero a personas de bajos recursos de Skid Row, un barrio de en Los Ángeles (EE.UU.) conocido por albergar a muchas personas sin hogar.

“¡Temporada de dar!”, escribió el músico como descripción del video. Varios transeúntes rodean el vehículo mientras intentan atrapar los billetes que les son arrojados. No se sabe exactamente la cantidad de dinero que lanzó el artista, aunque se estima que pudieron alcanzar los 50.000 dólares.

The season of giving 💰 pic.twitter.com/paGrYB6WKo — blueface (@bluefacebleedem) December 23, 2019

No todos los usuarios de la Red valoraron la dimensión caritativa del episodio y expresaron su desdén por la manera de actuar del músico, calificando al suceso de humillante y degradante. De igual forma, criticaron al artista por poner en peligro a las personas, haciéndolas correr detrás del dinero en efectivo en medio de la calle. “Esta es una forma de humillarlos. Podrías dar dinero de otra manera, no tan inhumana”, escribió un usuario.

No todos los comentarios recibidos fueron negativos, pues muchos elogiaron a Blueface por devolver a los necesitados y felicitaron la “controvertida” forma de entrega del artista. “Esas personas (Mi pueblo) estaban agradecidas por lo que Blueface hizo por ellos. ¿Cómo es que tienen mucho que decir?, ¿qué hacen ustedes por sus hermanos y hermanas necesitados?, se lee en un comentario.

El artista es conocido por grabar música con artistas como Cardi Be, The Game y Tyga. Su canción más popular es ‘Respect My Crypn’, que se convirtió en un meme de Internet.