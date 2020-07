VIDEO | Salvadoreño de 30 años fallece al explotar en su cuerpo juegos artificiales en EE.UU.

Una familia salvadoreña residente en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, jamás imaginó que los festejos de independencia iban a marcar sus vidas con una tragedia.

En la víspera del 4 de julio un grupo de amigos se habían reunido para compartir y pasar un momento agradable, entre ellos se encontraba José Tonys Álvarez Umanzor, de 30 años; todo parecía estar bien hasta que en un abrir y cerrar de ojos sucedió lo inesperado.

De acuerdo con el reporte de Noticias DMV, aparentemente el salvadoreño fue víctima de la mala manipulación de un explosivo pirotécnico, pues cuando se disponía a encender los fuegos artificiales algo pasó, haciendo que estos detonaran en su cuerpo, causándole mortales heridas.

El salvadoreño fue atendido por paramédicos que llegaron inmediatamente al lugar, pero debido a la gravedad de sus lesiones perdió la vida pocas horas después.

“Aún no puedo creer lo sucedido, es un dolor muy fuerte no me lo esperaba, no tengo palabras. Él era un hermano muy cariñoso y buena persona conmigo con mis hermanos con mi mamá”, expresó la herma del salvadoreño.

José llegó a los Estados Unidos proveniente de El Salvador, era originario del cantón Pavana, municipio de San Alejo, La Unión. Emigró a tierras estadounidenses hace diez años atrás en busca de oportunidades para ayudar a su familia.