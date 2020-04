VIDEO | Mujer con coronavirus escapa de hospital, viajó en metro y la ubican en un centro comercial - Diario Digital Cronio de El Salvador

Ante la lenta respuesta de las autoridades en ciudades como Guayaquil, Ecuador, los gallinazos o buitres negros parecen ser los que rondan y vigilan los cuerpos sin vida de las personas que han muerto por el coronavirus y otras enfermedades.

Desde hace días, circulan videos de residentes en la zona más afectada del país por casos del COVID-19 con cadáveres de parientes a los que las funerarias ni el gobierno han ido a recoger.

De los más Datesco.

En #Guayaquil #Ecuador una mujer pide ayuda a las autoridades, ya que el cadáver de su esposo fallecido por #Covid19, permanece en su casa y no le dan repuesta para su traslado. No puede salir de su casa tampoco, por la cuarentena. pic.twitter.com/nLBAaRd9he — Gabriel Dominguez (@gabos182) March 31, 2020

#COVID19 ☣️

Como dice Nayib, pueden buscarlo Tweet, en Ecuador videos, pero aquí se los comparto por si no buscan.



En Wuhan eran los cuervos los que sobrevolaban la ciudad, en Ecuador son los buitres negros los que rondan los hospitales..



El olor a muerto. pic.twitter.com/vgktN8i7e5 — Xavidi. (@Ariemarkselly) April 1, 2020

𝗘𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗮𝘀𝗮 𝗲𝗻 𝗘𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼𝗿!

Esta macabra escena no es de una película de terror, no, esto es lo que el Judas ecuatoriano le ha hecho al pueblo, lo ha dejado a su suerte.



Desgarradores momentos que una familia incinera a su deudo, víctima del Covid19. #Guayaquil pic.twitter.com/IBPBI3lBm9 — 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗶𝗲 𝗖𝗵á𝘃𝗲𝘇 (@SilvieChavez) April 1, 2020

Jorge Wated, portavoz del gobierno ecuatoriano, dijo ayer que, durante los pasados tres días se han recogido 150 cuerpos.

Los oficiales atribuyen la tardanza entre otras cosas al toque de queda que impide la circulación de personal y civiles.

Adicional, en Guayaquil no hay espacio suficiente en funerarias para el alto número de muertos.

La pandemia complicó el funcionamiento del sistema mortuorio de la ciudad, al aumentar el número de muertos y al mismo tiempo limitar la cantidad de personas que pueden trabajar, reconoció Wated.

“Las funerarias están colapsadas, incluso no tienen personal; los camposantos no tienen capacidad de recibir tanta gente a tanta velocidad; la gente no puede salir de sus casas a hacer los trámites para enterrar a sus fallecidos; el número de muertos crece entre los diagnosticados con covid y la gente sospechosa de haber muerto de covid a la que no se le hizo una prueba: esto genera un cuello de botella“, indicó el portavoz a la BBC.

Mientras los funcionarios de gobierno intentan controlar el caos macabro, las desgarradoras imágenes de los ecuatorianos que no pueden enterrar a sus muertos siguen circulando en redes sociales.

El nivel de gravedad ha llegado a tal extremo que algunas familias, ante la larga espera y las condiciones putrefactas de los cuerpos, supuestamente han optado por cremarlos ellos en el exterior de las viviendas.

Aunque no se puede confirmar que cada uno de los videos de fuegos en las calles correspondan, en efecto, a cadáveres, es alarmante la cantidad de imágenes de este tipo que se multiplican cada día en las redes, lo que pone de relieve la grave crisis humanitaria en el país sudamericano.

Este miércoles, ante la circulación mundial de las imágenes de lo que ocurre en Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció que se extenderá la suspensión de la jornada laboral y otras medidas de emergencia hasta el domingo 12 de abril, una semana más que lo decidido anteriormente.

“Hoy hemos tomado decisiones adicionales en el COE Nacional. Un esfuerzo más para cuidar la vida de todos los ecuatorianos. Se analizan nuevas restricciones para vehículos particulares y reforzar aún más todos los controles. #UnidadNacional”, dijo Moreno en principio por Twitter.

Además dispuso que las clases se suspenden por todo el mes de abril, así como el transporte entre provincias e internacional de pasajeros.

En la provincia de Guayas se concentra el 70% de los casos y más de la mitad de los fallecidos del país.

Las últimas cifras apuntan a 3,163 contagiados en todo el territorio y 120 fallecidos.

Comparte esto: Twitter

Facebook