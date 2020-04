VIDEO: La emotiva carta que padre deja a su esposa e hijos antes de fallecer por COVID-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

Jonathan Coelho, un hombre aparentemente sano, de 32 años, se convirtió en una víctima más de coronavirus y cuyo nombre ha recorrido el Internet por una emotiva carta que este esposo y padre de familia escribió, con mucho esfuerzo dada su condición, un par de días antes de partir para así poder despedirse de su familia.

Jonathan, quien radicaba en Connecticut, permaneció 28 días ingresado en un hospital de Danbury. 8 días después de haber sido hospitalizado, los doctores dieron la orden de conectarlo a un respirador para poder mantenerlo con vida y ver si esto le ayudaba a sanar, cosa que no ocurrió.

Completamente aislado, su esposa, Katie Coelho, de 33 años, solo recibía el parte médico por una llamada telefónica. Pero la última semana, la enfermera le dijo algo que nadie quisiera escuchar: la salud de su esposo empeoraba y los doctores le daban muy pocas esperanzas de vida.

Tristemente, el día que falleció Jonathan, Katie tampoco pudo estar con él, y cuando llegó al hospital para tratar de verlo por última vez, los doctores le dijeron que ya había muerto a causa de un paro cardíaco, provocado por el covid-19.

A la esposa se le permitió ingresar a la habitación en donde había estado internado su marido para recoger sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular. Empezó a revisarlo y descubrió que su esposo había escrito en él una carta de despedida, la cual decía lo siguiente:

“Los amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que podría haber pedido. Tengo tanta suerte… me siento orgulloso de ser tu marido y el padre de Braedyn (2 años) y Penny (10 meses). Katie, eres la persona más maravillosa y tierna que he conocido en mi vida. Eres, sencillamente, única. No renuncies a vivir la vida con plena felicidad y con la misma pasión que me hizo enamorarme de ti. Saber que eres la mejor madre para mis hijos es lo mejor que he experimentado. Dile a Braedyn de mi parte que es mi mejor amigo y que estoy orgulloso de ser su padre por todas las cosas increíbles que hace y seguirá haciendo. Dile a Penny que es una princesa y que puede conseguir lo que quiera en la vida. Soy tan afortunado… Si conoces a alguien que te ame y ame a nuestros hijos, no te reprimas. Me encantaría que lo encontraras. ¡Sé feliz siempre!”.

En entrevista para CNN, en donde Katie compartió esta carta, también contó que ella y Jonathan se conocieron en la universidad, se casaron hace 7 años y tuvieron 2 hijos, el mayor con parálisis cerebral, al que los doctores solo le daban una esperanza de vida de menos de un año y sin embargo, su pequeño salió adelante; es por ello que la cuarentena la vivían con cierto temor.

Jonathan trabajaba en un sector considerado como esencial, por lo que tuvo que seguir asistiendo a su oficina; fue el pasado 23 de marzo cuando se enteró que había estado en contacto con una persona con coronavirus, por lo que se hizo la prueba y esta dio positiva.

“Cuando oyes hablar de personas que han muerto por coronavirus o lees sus historias intentas buscar una explicación, como ‘tenía 65 años’, ‘fumaban’ o ‘formaban parte del grupo de riesgo’, pero mi marido era un hombre sano”, sentenció Katie.

