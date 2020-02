VIDEO: IMÁGENES FUERTES. Multitud enardecida propina tremenda golpiza a un violador - Diario Digital Cronio de El Salvador

Continúan apareciendo nuevas imágenes del trágico accidente aéreo en el que el histórico referente de la NBA, Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas perdieron la vida después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara contra una montaña en Calabasas, California, a causa de la nubosidad que presentaba el clima en esa jornada.

En esta ocasión, el programa Deportes Cuatro de España, reveló un video del momento en el que la aeronave perdió el control y comenzó su descenso. Además, compartió una grabación del helicóptero saliendo desde la base, las cuales pertenecen al programa estadounidense Inside Edition, y recreó la secuencia del desafortunado viaje.

El video se completó con la filmación que se entregó a la policía en las que un ciudadano de Glendale capturó al helicóptero que daba vueltas en circulos sobre la casa.

LeBron James, Novak Djokovic y Neymar, entre otros referentes del deporte, homenajearon a Kobe Bryant (AP Photo/Kelvin Kuo)

El helicóptero propiedad de Kobe Bryant no tuvo fallas en el motor, informó la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EE.UU. (NTSB, por su sigla en inglés).

“Las secciones visibles de los motores no mostraron evidencia de una falla interna no contenida o catastrófica”, apuntó la NTSB, que determinó así que el helicóptero no perdió potencia antes de estrellarse.

También murieron el entrenador de béisbol de la Universidad de Orange Coast, John Altobelli; su mujer, Keri, su hija, Alyssa, que jugaba en el mismo equipo que Gianna; la entrenadora de baloncesto Christina Mauser; otra compañera del equipo y su madre, Payton y Sarah Chester, y el piloto Ara Zobayan.

“Nuestros investigadores ya han desarrollado una cantidad sustancial de evidencia sobre las circunstancias de este trágico accidente y estamos seguros de que podremos determinar su causa, así como cualquier factor que contribuyó a ella, de modo que podamos hacer recomendaciones de seguridad para evitar que vuelvan a ocurrir accidentes como este”, señaló el presidente de la NTSB, Robert L. Sumwalt, en un comunicado.

En la última gala del Oscar, el recuerdo a Kobe Bryant también estuvo presente

Si bien no destacó ningún hallazgo sobre el clima en el momento del accidente, la NTSB señaló que los vídeos y fotos de varios testigos “representan la niebla y las nubes bajas que oscurecen las cimas de las colinas”.

De acuerdo a la NTSB, el helicóptero descendió a una velocidad superior a 600 metros (2.000 pies) por minuto antes del fatal impacto contra la ladera de una colina en Calabasas, California, provocando un accidente “de alto impacto”.

El descarte de una falla mecánica llegó el mismo día que la viuda de Kobe, Vanessa Bryant, publicase en redes sociales que el próximo 24 de febrero se celebrará un memorial en recuerdo al ex jugador de baloncesto, su hija y los otros fallecidos, en el Staples Center, la cancha de Los Ángeles Lakers.