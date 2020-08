VIDEO | Hombre sacrifica su vida al salvar a sus tres hijos en una playa de Gales

Jonathan Stevens era un hombre de 36 años y padre de familia, el cual falleció este fin de semana de manera trágica mientras se encontraba disfrutando de una playa en Gales del Norte.

Jonathan había acudido con su esposa y sus 7 hijos a la playa de Barmouth; 3 de los niños quedaron atrapados entre las corrientes del agua. El hombre sabía que algo andaba mal pues se percató que la marea comenzó a subir peligrosamente, así que se metió al mar e intentó llevar a sus hijos a un sitio seguro.

Joff, como le llamaban, logró salvar la vida de los pequeños sacrificando la suya.

Elementos de la policía y de la guardia costera recibieron una llamada de auxilio y rápidamente llegaron a la playa de Barmouth. Ahí se percataron que había el cuerpo de un adulto flotando en el mar, por lo que fue trasladado en ambulancia aérea al hospital más cercano pues se le reportaba como grave. Desafortunadamente, Stevens moriría horas más tarde.

“Estoy absolutamente devastada al decir que he perdido al amor absoluto de mi vida. Sus siete hermosos hijos han perdido a su padre. Murió salvando la vida de sus hijos en el mar. No hay palabras para describir el dolor. Siempre estaré agradecida con él por traer a nuestros bebés de regreso. Lo amo, siempre lo he hecho y siempre lo haré”, fue el mensaje que su esposa difundió a través de los medios locales.