VIDEO/ En un hecho de intolerancia, mujer escupe en la cara a vigilante que le pidió usar mascarilla

Un hecho de intolerancia se registró en Colombia cuando una mujer escupió en la cara de un vigilante después de que este le pidiera ponerse el tapabocas.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Bello, Antioquia, a las afueras de un conjunto residencial del barrio Nuquí y quedaron grabados por la cámara de seguridad del edificio. Las imágenes llegaron a redes sociales por una cuenta de denuncias en Twitter y a partir de allí se volvieron virales en las redes siendo replicadas con mensajes de indignación.

La mujer en cuestión se disponía a entrar al edificio donde vive, pero fue interrumpida en portería por el vigilante, quien le pide que se ponga el tapabocas, elemento de seguridad esencia para evitar la propagación del coronavirus y que según el vigilante es exigido en los espacios comunes del edificio.

“Enseguida me agrede, me empuja, me escupe la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad de mis compañeros”, afirmó el portero a Noticias RCN.

Además. dice que la mujer que lo escupe le dijo que no creía en la existencia del coronavirus pese a que en el video se ve que sí lleva su tapabocas pero mal puesto por debajo de la barbilla, dejando expuestos nariz y boca.

El vigilante afirma que la indicación de usar bien el tapabocas la hizo con amabilidad y sobre todo pidiendo que no pusiera en riesgo a los porteros del edificio y que tras el indignante acto de la mujer está muy preocupado por su bienestar y el de su familia pues no sabe si ella pueda haberlo contagiado.