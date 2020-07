VIDEO | Empleado limpia las canastas de los clientes con su saliva en un supermercado

Un empleado de un supermercado de la ciudad de Toronto en Canadá fue grabado limpiando las canastas que los clientes untilizan para comprar los productos, con su propia saliva.

Las imágenes fueron registradas por una cliente en un establecimiento de la cadena FreshCo en la ciudad de Toronto.

El trabajador con guantes y mascarilla se apartaba ésta de la boca para escupir sobre un trapo que después pasaba por las canastas, ignorando que nadie lo observaba.

“No podía creer lo que veía. Estaba en shock… Me sentí asqueada”, comentó la responsable de la grabación, Marta Casimiro, en declaraciones a ‘City News’.

Según la mujer, denunció el comportamiento del trabajador a uno de los supervisores, pero, al parecer, no la tomaron en serio. “No me creyó y me trató muy mal”, continuó con sus declaraciones.

La actitud de este hombre, quien apranetemente hacía un labor para cuidar la higuiene del lugar y prevenir el contagio de enfermedades así como la del coronavirus, no ha sido bien vista por las personas que han visto el video.