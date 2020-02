(VIDEO) Ella es la turista británica a la que arrestaron violentamente por usar bikini en las Islas Maldivas - Diario Digital Cronio de El Salvador

El jefe de policía en las Maldivas se disculpó luego de que una turista británica vestido con una bikini gritara “me estás agrediendo sexualmente” cuando fue arrestada por los ejecutivos de la policía. Según el servicio local de noticias del país, el sito web Raajje.mv, la mujer fue arrestada poco después de las 5 p.m. hora local del jueves por “exposición indecente”.

Las imágenes del arresto muestran a tres hombres luchando con la mujer y tratando de esposarla. Se ve además cómo otro hombre cubre parte de su cuerpo con una toalla mientras la llevaban delante de una multitud de personas en la isla de Maafushi, en el atolón de Kaafu. No se sabe si la pelea ocurrió dentro o afuera de la zona de resorts.

Después de su arresto, el jefe de policía, Mohamed Hameed, emitió una disculpa pública a la mujer, diciendo que el incidente parecía haber sido “mal manejado” por los agentes.

El uso de bikinis está permitido en los centros turísticos en la popular localidad turística, aunque está “estrictamente prohibido” fuera de los centros turísticos. No está claro exactamente dónde se filmó este video. “Se pide a los turistas en las islas locales que respeten la sensibilidad cultural y las regulaciones locales de la comunidad al restringir el uso de trajes de baño a ciertas áreas de la isla donde viven las comunidades locales”, dijo Hameed .

En sus avisos oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido informa a los viajeros que “las leyes locales reflejan el hecho de que Maldivas es un país islámico”.

Establece también que los visitantes deben “respetar las tradiciones, costumbres, leyes y religiones locales en todo momento y estar al tanto de sus acciones para asegurarse de que no ofendan, especialmente durante el mes sagrado del Ramadán o si tiene la intención de visitar áreas religiosas. “La vestimenta es generalmente informal, pero debe ser sensible a los estándares locales de vestimenta cuando visite las partes de la isla que no son del resort. El nudismo y tomar el sol en topless no están permitidos en ninguna parte, incluidas las islas turísticas”.

Ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una advertencia suplementaria para que se mantengan “vigilantes” en las Maldivas después de un ataque con cuchillo a los residentes extranjeros en Hulhumale.

El país está formado por unas 1.200 pequeñas islas y está situado a unos 400 kilómetros al suroeste de Sri Lanka.