VIDEO - Detienen a madre que le dio una brutal golpiza a su hija de 7 años con un cable - Diario Digital Cronio de El Salvador

Mi gente ayer les compartí un video de una brasileña que puso tremenda golpiza a su hija y hoy quiero darles las gracias a todos ustedes y en especial a las autoridades de Brasil por haber actuado en contra de esta mujer, esta criminal fue arrestada el día de ayer junto con su pareja y cómplice que fue quien filmó el video y enfrentan cargos de hasta siete años de prisión tortuga a un menor, la fiscal aseguró que la niña no se la van a volver a regresar se quedará con algún familiar. BENDITAS REDES SOCIALESMUCHOS SE QUEJAN DE QUE PORQUE PUBLICAMOS ESTOS VIDEOS, Y LA RESPUESTA PARA ESOS TRLS QUE SE QUEJAN ES MUY SIMPLE, GRACIAS A QUE PUBLICAMOS ESTOS VIDEOS MUCHOS CRIMÍNALES SON ARRESTADOS Y PROCESADOS COMO ESTA BRASILEÑA. AHORA SI NO TE GUSTA VER ESTE CONTENIDO PUES NO ME SIGAN Y ASUNTO RESUELTO. No hard feelings ❤️