VIDEO | Conductor desesperado por llevar a una paciente de COVID-19 impacta su auto contra el portón de un hospital - Diario Digital Cronio de El Salvador

Una mujer con síntomas de estar infectada de coronavirus COVID-19 rompió la puerta de uno de los accesos al hospital estatal Las Américas para intentar ingresar por la fuerza, en el municipio de Ecatepec, en el estado de México.

De acuerdo con autoridades estatales, la mujer con los síntomas fue identificada como Marlén, de 26 años de edad, y de nacionalidad nicaragüense.

Marlén explicó que padece los síntomas desde el fin de semana pasado, mismos que se agudizaron en las horas previas.

Trabajadores del nosocomio narraron que en el vehículo viajaban dos personas que no atendieron la indicación de un vigilante del lugar, quien le pidió dirigirse a una rampa en el área de Urgencias, no obstante, el conductor no atendió el llamado y aceleró hacia la puerta y rompió los barrotes de la entrada.

El director del hospital estatal Las Américas informó al Gobierno que tras el hecho, elementos de la Guardia Nacional resguardan la puerta que quedó destruida.

Las autoridades del Gobierno del Estado de México agregaron que la mujer fue internada, además de que se le aplicó la prueba para detectar si es portadora de coronavirus y anunciaron que presentarán una denuncia por los daños materiales ocasionados en el inmueble.

#ultimomomento captan a sujeto intentando violar la reja del Hospital de las Américas en #Ecatepec, luego que personal de guardia le negó el servicio a paciente de #COVID19 que traía en el asiento de copiloto, tras recibir al paciente de manera forzada el chofer huyó del lugar pic.twitter.com/L9Ue5rco7G — Denuncia Ciudadana CDMX (@DCCDMX) May 14, 2020

