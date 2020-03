VIDEO | Así actúan las autoridades de China con las personas que no acatan medidas de la cuarentena - Diario Digital Cronio de El Salvador

En las redes sociales se ha viralizado un video que muestra cómo actúan en China con las personas que se resisten a pasar registros por el coronavirus y que violan la cuarentena implementada por el gobierno.

En la grabación se puede apreciar cómo agentes policiales y personal médico se encuentra en un control vehicular para realizar pruebas a los conductores.

Un hombre se aproxima en su vehículo y al negarse a seguir las indicaciones, es obligado a bajar. Posteriormente, el sujeto es sometido por las autoridades de la siguiente forma:

This is what happens in #China when you refuse to be tested at a #COVIDー19 Checkpoint.

Wake up the #UK & #BorisJohnson!@Femi_Sorry @PeterStefanovi2 @piersmorgan @EmmaKennedy @mrjamesob @mikegalsworthy @davidschneider @doctor_oxford pic.twitter.com/yQQ32eWN7Q

— Kishan Devani BEM, FRSA (@Kishan_Devani) March 22, 2020