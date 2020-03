VDIEO: Mujer policía que realiza reto viral de Tik Tok es separada de sus labores - Diario Digital Cronio de El Salvador

Jossmery Toledo Coronel, unasuboficial de tercera de la Policía Nacional de Perú, fue dada de baja tras publicar un inofensivo video en el que participa de un reto viral de Tik Tok.

La guapa oficial, también reconocida como influencer, asegura que no imaginó el revuelo que causaría en las redes, por lo que ahora decidió solicitar su retiro de las filas.

Y es que la joven agente un día se sumó a una tendencia que estaba dominando las redes sociales: el “Bibidi Babidi Boo Challenge”, cuyo video se volvió viral en cuestión de horas.

El reto consiste en grabarse con un look sencillo, y después de decir las palabras “Bibidi Babidi Boo”, hacer un cambio de ropa más sensual. Jossmery así lo hizo, sólo que al inicio ella apareció con su uniforme de policía y después con un sexy vestido rojo muy corto.

El video causó el revuelo en las redes, porque la joven lucía uniformada, entonces la Policía Nacional inició una investigación. Pero tras la polémica, Jossmery Toledo, inició el proceso para darse de baja de la corporación.

El documento está firmando por el Mayor PNP Miguel Ángel Villar Cerna, jefe de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dírila) de la Policía Nacional de Perú como recibido. Pero el proceso podría tardar desde unas semanas hasta los dos meses para ser aprobado.

La joven tiene que seguir trabajando mientras tanto, ya que de lo contrario incurriría en abandono.

Asismismo, la joven policía también fue señalada de cobrar entre 800 y mil dólares en su redes sociales, debido a que también es influencer, sin embargo, ella negó que cobrara esas cantidades por publicación.

“Se dicen que cobro 1000 dólares, creo que debo ser millonaria, ¿no? Y no viviría en San Juan de Lurigancho, en zona roja. Amo mi barrio. Mi representante Dionne dijo esos precios porque ya sabía que la grababan, porque sospechosamente días atrás me querían contactar para hacerme una entrevista, cosa que no puedo hacer por el momento y menos lo haría para ese programa”, respondió la aún agente.