Una pareja pensó que tenía coronavirus y tomó la fatal decisión de suicidarse, aunque no tenían Covid-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

“No son vacaciones”, comienza el informe de la reportera que graba a turistas disfrutando el sol y el mar.

Un par de hombres sentados bajo una sombrilla la observan a lo lejos y uno de ellos se levanta y le grita: “Fu** off!”

El sujeto afima que no puede grabar, que necesita autorización, pero ella le responde que no requiere esa autorización, pues está haciendo un reporte desde un área pública.

El sujeto incluso golpea la cámara para no ser grabado, pero la periodista de Vallarta Opina TV.

– ¡Estoy trabajando aquí!

– No, tú no estás trabajando.

….

– Soy reportera…

– No me importa… no puedes grabarnos… fu** off!

– No necesito su permiso.

La reportera no se amedrenta y afirma que reportaría al sujeto con las autoridades.

México tiene enfrenta la emergencia nacional por coronavirus y Jalisco, el estado donde se ubica esta playa, es una de las más afectadas por la pandemia.

Actualmente el país reporta más de 26,000 casos de COVID-19, pero las autoridades indican que poco más de 3,100 están confirmados.

