“Ser médico se ha convertido en un delito”, relata médico que huyó con su familia al ser agredidos por encapuchados

La familia de un médico en la localidad de Paracho, Michoacán, tuvo que huir de su casa después de ser agredida por un grupo de encapuchados por la muerte de un paciente con neumonía.

De acuerdo con medios mexicanos como Proceso, los hechos ocurrieron la noche del lunes.

“Nos golpearon y nos tocó ver como una profesión tan noble, que es el ser médico, se ha convertido en un delito en este puto país”, expresó el hijo del médico en su cuenta de Facebook.

Según la denuncia del hijo, su padre recibió a una persona con síntomas de neumonía, por lo que le galeno le aplicó una inyección de dexametasona, fármaco que desinflama los pulmones, y lo envió a un hospital.

Horas después el grupo de personas que había llevado al paciente regresó a la casa del médico para amenazar a la familia y señalaron que esa inyección fue la que mató al hombre.

“Llegaron preguntando si no estaba mi papá, yo respondí que llegaba en unos 40 minutos. Uno de ellos responde agresivamente ¿cómo no va a estar el hijo de su puta madre? (…) como veo que se ponen agresivos trato de cerrar la puerta y me jalan, me empiezan a golpear, me querían secuestrar”, narró.

La agresión se detuvo porque en la zona estaban un grupo de policías que intervinieron antes de que la situación empeorara.

“El problema es que supuestamente mi padre le puso una inyección para que se muriera. Díganme si no es una gran estupidez, una pendejada, de esta puta gente ignorante”, agregó.

El hijo añadió que tuvieron que huir de su casa para evitar ser víctimas de nuevo. “Salimos huyendo de nuestro pueblo (…) mi papá se expone, expone a los otros y a toda su familia con tal de ejercer su profesión”.

Ante la denuncia, la Fiscalía General de Michoacán informó que se ha abierto una investigación para determinar las responsabilidades.