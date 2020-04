Reaparece el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras varios días de ausencia - Diario Digital Cronio de El Salvador

En redes sociales e hizo viral el video en donde un empresario restaurantero del estado mexicano de Sonora, llora al avisarle a sus empleados que les pagará por última vez, al desplomarse sus ventas por la crisis del COVID-19.

“Estas lágrimas no son de debilidad, son de coraje, de frustración, pero si sigo acabándome lo que tengo no vamos a tener donde volver, me van a embargar”, dice Ramóns Sesma Coronado, quien daba empleo a 80 personas en dos franquicias de comida y un despacho contable.

#VIRAL En #Sonora, este empresario restaurantero llora al pagar un último sueldo a sus empleados debido a la crisis económica causada por el #COVID-19, crisis que algunos, como @lopezobrador_, insisten en no querer ver. pic.twitter.com/caE6l5kfel — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) April 15, 2020

Sesma dice que ser empresario en México es muy sufrido, que hipotecó sus propiedades para mantener su negocio de restaurantes que tuvo durante y lanzó una crítica a la administración del presidente López Obrador, a la que acusó de regalar dinero en lugar de apoyar a los empresarios que generan empleo.

